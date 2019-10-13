«Ливерпуль» отправил скаутов на просмотр игрока «Брайтона»

Универсальный солдат. Метаморфоза Дзюбы Как изменился Артем, многие видят на поле, а «Соккер.ру» наглядно демонстрирует

Идеальный клуб для главного таланта футбола Килиан переживает непростое начало сезона, но не по своей вине. «Соккер.ру»