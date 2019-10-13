«Ливерпуль» отправил скаутов на просмотр игрока «Брайтона»

Сообщается, что «Ливерпуль» отправил скаутов на просмотр защитника «Брайтона» Бена Уайта.
В данный момент футболист выступает в Чемпионшипе за «Лидс» на правах аренды. Ориентировочная трансферная стоимость 22-летнего игрока составляет 20 млн фунтов.
Ранее отмечалось, что «Ливерпуль» интересуется также японским полузащитником «Зальцбурга».
Тут можно посмеяться до слёз. Аха-ха)
Тут можно посмеяться до слёз. Аха-ха)
Так можно и с игроками уровня Брайтона липовые ушастые титулы выигрывать. Аха-ха)
Так можно и с игроками уровня Брайтона липовые ушастые титулы выигрывать. Аха-ха)