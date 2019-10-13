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«Ливерпуль» отправил скаутов на просмотр игрока «Брайтона»

сегодня, 12:51

Сообщается, что «Ливерпуль» отправил скаутов на просмотр защитника «Брайтона» Бена Уайта

В данный момент футболист выступает в Чемпионшипе за «Лидс» на правах аренды. Ориентировочная трансферная стоимость 22-летнего игрока составляет 20 млн фунтов. 

Ранее отмечалось, что «Ливерпуль» интересуется также японским полузащитником «Зальцбурга».

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan забанен навсегда
   81 / 851
сегодня в 17:31
Смотри на мою аватарку и плачь ахахахаха
Планокур целует своё отражение в чашке, подаренной Скоминой. Аха-ха)
Тут можно посмеяться до слёз. Аха-ха)
Wolverine 8
Wolverine 8
   521 / 851
сегодня в 16:43
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответил заDOOMчивый
       139 / 851
    сегодня в 16:13
    можем вам одолжить на игру с Локо,а то вдруг Шпалычи начнут выигрывать,а так сразу на корню зарубим. Роналду пробьёт пару пеналей на первых минутах и вся рельсовая прыть,канет в лета.
    Они уже одалживали судей в свое время, и это закончилось для Юве понижением в Сериа Б, но у фанатов Юве настолько короткая память, что они уже не помнят свои грехи, зато любят на говаривать на других, даже там где и придраться не к чему.
    fanliverpoolfan забанен навсегда
    fanliverpoolfan забанен навсегда ответил Князь сажал врагов на посох
       248 / 851
    сегодня в 16:04
    Смотри на мою аватарку и плачь ахахахаха
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Kirgudu
       171 / 851
    сегодня в 15:49
    Скомин пускай новых ищут.
    можем вам одолжить на игру с Локо,а то вдруг Шпалычи начнут выигрывать,а так сразу на корню зарубим. Роналду пробьёт пару пеналей на первых минутах и вся рельсовая прыть,канет в лета.
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi ответил Князь сажал врагов на посох
       443 / 851
    сегодня в 13:50
    Вот что значит, когда арбитры за тебя) Так можно и с игроками уровня Брайтона липовые ушастые титулы выигрывать. Аха-ха)
    матич когда-то в спартаке играл таких примеров полно
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       81 / 851
    сегодня в 13:24
    Вот что значит, когда арбитры за тебя)
    Так можно и с игроками уровня Брайтона липовые ушастые титулы выигрывать. Аха-ха)
    Kirgudu
    Kirgudu
       192 / 851
    сегодня в 12:54
    Скомин пускай новых ищут.
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