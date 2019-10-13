«Зенит» поздравил Ерохина с юбилеем

сегодня, 13:14

«Зенит» поздравил полузащитника с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 30 лет.

Воспитанник барнаульского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» Александр Ерохин провел 76 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач.

Недавно Ерохин признался, что хотел бы завершить карьеру в «Зените».