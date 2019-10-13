ГлавнаяНовости

«Зенит» поздравил Ерохина с юбилеем

сегодня, 13:14

«Зенит» поздравил полузащитника Александра Ерохина с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 30 лет. 

Воспитанник барнаульского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» Александр Ерохин провел 76 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач. 

Недавно Ерохин признался, что хотел бы завершить карьеру в «Зените»

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Глушаков после победы над «Уфой» поздравил Кадырова с днем рождения
05 октября Комментарии17
ЦСКА поздравил Олича с юбилеем
14 сентября ФотоКомментарии11
Мюллеру — 30! Томас от «А» до «Я»
13 сентябряАлександр Чистяков в блоге Азбука жизниКомментарии16
«Челси» поздравил Аспиликуэту с днем рождения
28 августа ФотоКомментарии2
«Ювентус» поздравил капитана команды с днем рождения
14 августа ВидеоКомментарии6
ЦСКА поздравил Газзаева с днем рождения
07 августа Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   167 / 851
сегодня в 15:11
Я тоже поздравляю
igGA
igGA
   425 / 851
сегодня в 14:59
Пора в "Сочи"..
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   26 / 851
сегодня в 14:13
Сурово и несправедливо. Нельзя стрелять в сккрипача, он играет к ак умеет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 851
сегодня в 13:44
Вот чего он Черчесову отказал.......
- Алексей,выручай,решающие матчи с Шотландией и Кипром...
- Без обид,Саламыч,у меня днюха,юбилей,как нибудь без меня....
shlomo
shlomo
   230 / 851
сегодня в 13:42
С днюхой! ...и всего хорошего...
LOpp
LOpp
   23 / 851
сегодня в 13:33
Ерохину уже 30. В Зените, как на севере, год за два идёт.
Romkurch
Romkurch
   44 / 851
сегодня в 13:21
С Днем рождения!
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 13:17
Поздравим Ероху!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100