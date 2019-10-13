«Зенит» поздравил Ерохина с юбилеем

«Зенит» поздравил полузащитника Александра Ерохина с днем рождения. Сегодня футболисту исполняется 30 лет.
Воспитанник барнаульского футбола присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» Александр Ерохин провел 76 матчей, забил 15 мячей и сделал 8 результативных передач.
Недавно Ерохин признался, что хотел бы завершить карьеру в «Зените».
- Алексей,выручай,решающие матчи с Шотландией и Кипром...
- Без обид,Саламыч,у меня днюха,юбилей,как нибудь без меня....
- Алексей,выручай,решающие матчи с Шотландией и Кипром...
- Без обид,Саламыч,у меня днюха,юбилей,как нибудь без меня....