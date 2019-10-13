ГлавнаяНовости

Орлов считает, что «Зенит» должен быть первым в таблице при равенстве очков

сегодня, 14:10

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказался о текущем положении «Зенита» в турнирной таблице РПЛ. Напомним, что «Зенит» занимает 4-е место в таблице турнира после 12-го тура.

Сейчас в турнирной таблице Премьер-Лиги некорректность. При равном количестве очков у группы лидеров «Зенит» ставят на четвёртое место. Первый показатель — количество побед, второй — игры между собой. Но кто-то между собой сыграл, а кто-то нет. «Зенит» сыграл с лидерами два матча, а те — по три, и он оказывается внизу. Но ведь для того, чтобы делать табличку с играми между собой, нужно дождаться окончания сезона. Сейчас нужно ставить по разнице мячей, как было всегда. А кто первый по разнице мячей? «Зенит». Ну это я смеюсь, приняли — и приняли. Но это нелогично.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Сборная России ещё ничего не выиграла и ничего не добилась»
Сегодня, 18:04 Комментарии5
Адиев: «Семёнов перерос уровень „Ахмата“»
Сегодня, 17:06 Комментарии2
Колосков: «1:7 с Португалией — это позор, не поспоришь»
Сегодня, 16:45 Комментарии10
Павлюченко: «Мне кажется, сегодня победы не будет»
Сегодня, 16:28 Комментарии4
Бояринцев: «После 1:7 с Португалией было стыдно»
Сегодня, 16:11 Комментарии9
Титов: «Нас в матче с Кипром устраивает и ничья»
Сегодня, 14:51 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 851
сегодня в 18:10
Идиотский регламент. Табличку без высшей математики не составить...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 851
сегодня в 17:35
И регламента ЛЧ :

2.4.4 В случае равенства очков положение команд в группе определяется по следующим правилам:
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
- большее количество забитых мячей;

У Зенита с Лионом одинаковое количество очков....по 4...
Одинаковая разница забитых и пропущенных....+2...
Но Зенит забил больше...4 гола...а Лион меньше...3 гола....

Почему здесь на сайте Зенит в ЛЧ в таблице идёт вторым...за Лионом...??

Есть варианты ответов ??
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил RussianMango
   9 / 851
сегодня в 17:25
Я так понимаю, что правда отобразится в итоговой таблице при равенстве очков...а щас это так, промежуточный пункт. И делать акцент на этом не вижу смысла.
Просто те у кого хватает ума таким регламентом рисовать нынешнюю талицу....хватит ума начудить и в итоговой........
Питер рулит
Питер рулит ответил NoKerzhNoParty
   382 / 851
сегодня в 17:00
Геннадий, а не пора ли вам на пенсию? Построить домик с банькой где нибудь на берегу озера или речки... Только там, где нет связи, что бы не читать ваш очередной бред
А в чем он не прав?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   376 / 851
сегодня в 16:48
Геннадий, а не пора ли вам на пенсию?
Построить домик с банькой где нибудь на берегу озера или речки...
Только там, где нет связи, что бы не читать ваш очередной бред
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил oFANATo
   376 / 851
сегодня в 16:46
Гена, над тобой уже все давно смеются.
Причем и болельщики Зенита тоже
oFANATo
oFANATo
   73 / 851
сегодня в 16:26
Гена, над тобой уже все давно смеются.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   26 / 851
сегодня в 16:03
Я могу предложить ещё пару вариантов своих взглядов на регламент, при которых зенит будет первым, но зачем это? Кто будет первым, как это ни банально, покажет таблица в мае 20 года. А сопли орлова на этот счёт не актуальны.
Lazurny
Lazurny
   112 / 851
сегодня в 15:45
Хорошо, что при равенстве очков у пердивных команд, спартак последний.
Zenit_84
Zenit_84
   151 / 851
сегодня в 15:40
Все алогично
ЮЗИК
ЮЗИК
   164 / 851
сегодня в 15:36
При равенстве очков не имеет значение кто стоит первым
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   86 / 851
сегодня в 15:35
Пущай пока другие восседают первыми. Зенит по итогам сезона будет первым :)))
SHMEL
SHMEL
   154 / 851
сегодня в 15:31
Странно было бы если Геннадий Сергеевич считал по другому.
LOpp
LOpp
   23 / 851
сегодня в 15:27
Ай-яй-яй тарасовские Мудко и Дюков, против Зенита регламент составили.
Байкал-38.
Байкал-38.
   195 / 851
сегодня в 15:23
Гена ты бредишь!
MaxRnD
MaxRnD
   184 / 851
сегодня в 15:19
Гене надо отдохнуть
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
   91 / 851
сегодня в 15:15
Я так понимаю, что правда отобразится в итоговой таблице при равенстве очков...а щас это так, промежуточный пункт. И делать акцент на этом не вижу смысла.
Absinthe3
Absinthe3
   47 / 851
сегодня в 15:02
Орлов считает, что «Зенит» должен быть первым в таблице даже при меньшем количестве очков. Дюков недоработал)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил RussianMango
   9 / 851
сегодня в 14:52
Забыл дописать, что и игроки +50, а то и +100 дороже игроков Ростова. Это должен быть первый пункт регламента.
Ростов здесь ни при чём.....

Респект Карпину и игрокам чья вся суммарная стоимость на 1 млн ниже Малкома.....что идут в лидерах и радуют своих болельщиков.....

Вопросы не к Ростову.....а к придумщикам регламента....рисующих таблицу не отражающую правды......
112910415
112910415
   35 / 851
сегодня в 14:48
не надо печалиться - в ближайшие выходные таблица станет проще и понятнее !
RussianMango
RussianMango ответил Jeck Denielse
   91 / 851
сегодня в 14:44
Забыл дописать, что и игроки +50, а то и +100 дороже игроков Ростова. Это должен быть первый пункт регламента.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   128 / 851
сегодня в 14:38
    RussianMango
    RussianMango
       91 / 851
    сегодня в 14:38
    Ну так регламент под бомжей щас быстро подправят...и Гена улыбаться начнет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       9 / 851
    сегодня в 14:35
    Зенит не играл ещё вообще с Ростовом......
    У Ростова и Зенита - одинаковое количество побед,ничьих и поражений.....
    Зенит одержал в гостях 5 побед...
    Ростов одержал в гостях 3 победы...
    У Зенита разница мячей +15....
    У Ростова разница мячей +8....

    .......и Ростов выше на 2 пункта в таблице......)))))).......))))))

    Прав Орлов....
    В топку такой регламент....
    МапС
    МапС
       219 / 851
    сегодня в 14:33
    Чё мелочиться - зинке уже щас можно вешать золотые медали.
    igGA
    igGA
       425 / 851
    сегодня в 14:32
    Ну даже если и очков у "Зенита" будет меньше, все-равно он должен быть первым в таблице.
    makiv
    makiv ответил Jeck Denielse
       725 / 851
    сегодня в 14:31
    Это и так всем понятно..... Зенит пропустил в 2 раза меньше чем любой из пятёрки лидеров.... Но видать глупость регламента компенсируется кому то радостью промежуточного лидерства......))
    ещё 2 сами себе забили, а несколько не засчитали. Разница была бы ещё больше!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       9 / 851
    сегодня в 14:25
    Это и так всем понятно.....

    Зенит пропустил в 2 раза меньше чем любой из пятёрки лидеров....

    Но видать глупость регламента компенсируется кому то радостью промежуточного лидерства......))
    311
    311
       88 / 851
    сегодня в 14:23
    Медали вручают по окончании чемпионата, так что это не имеет то значения!)
    azures
    azures
       123 / 851
    сегодня в 14:15
    Зенит итак докажет, что он первый, конкурентов нет.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100