Орлов считает, что «Зенит» должен быть первым в таблице при равенстве очков

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказался о текущем положении «Зенита» в турнирной таблице РПЛ. Напомним, что «Зенит» занимает 4-е место в таблице турнира после 12-го тура.
Сейчас в турнирной таблице Премьер-Лиги некорректность. При равном количестве очков у группы лидеров «Зенит» ставят на четвёртое место. Первый показатель — количество побед, второй — игры между собой. Но кто-то между собой сыграл, а кто-то нет. «Зенит» сыграл с лидерами два матча, а те — по три, и он оказывается внизу. Но ведь для того, чтобы делать табличку с играми между собой, нужно дождаться окончания сезона. Сейчас нужно ставить по разнице мячей, как было всегда. А кто первый по разнице мячей? «Зенит». Ну это я смеюсь, приняли — и приняли. Но это нелогично.
2.4.4 В случае равенства очков положение команд в группе определяется по следующим правилам:
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
- большее количество забитых мячей;
У Зенита с Лионом одинаковое количество очков....по 4...
Одинаковая разница забитых и пропущенных....+2...
Но Зенит забил больше...4 гола...а Лион меньше...3 гола....
Почему здесь на сайте Зенит в ЛЧ в таблице идёт вторым...за Лионом...??
Есть варианты ответов ??
2.4.4 В случае равенства очков положение команд в группе определяется по следующим правилам:
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
- большее количество забитых мячей;
У Зенита с Лионом одинаковое количество очков....по 4...
Одинаковая разница забитых и пропущенных....+2...
Но Зенит забил больше...4 гола...а Лион меньше...3 гола....
Почему здесь на сайте Зенит в ЛЧ в таблице идёт вторым...за Лионом...??
Есть варианты ответов ??
Построить домик с банькой где нибудь на берегу озера или речки...
Только там, где нет связи, что бы не читать ваш очередной бред
Построить домик с банькой где нибудь на берегу озера или речки...
Только там, где нет связи, что бы не читать ваш очередной бред
Респект Карпину и игрокам чья вся суммарная стоимость на 1 млн ниже Малкома.....что идут в лидерах и радуют своих болельщиков.....
Вопросы не к Ростову.....а к придумщикам регламента....рисующих таблицу не отражающую правды......
Респект Карпину и игрокам чья вся суммарная стоимость на 1 млн ниже Малкома.....что идут в лидерах и радуют своих болельщиков.....
Вопросы не к Ростову.....а к придумщикам регламента....рисующих таблицу не отражающую правды......
У Ростова и Зенита - одинаковое количество побед,ничьих и поражений.....
Зенит одержал в гостях 5 побед...
Ростов одержал в гостях 3 победы...
У Зенита разница мячей +15....
У Ростова разница мячей +8....
.......и Ростов выше на 2 пункта в таблице......)))))).......))))))
Прав Орлов....
В топку такой регламент....
У Ростова и Зенита - одинаковое количество побед,ничьих и поражений.....
Зенит одержал в гостях 5 побед...
Ростов одержал в гостях 3 победы...
У Зенита разница мячей +15....
У Ростова разница мячей +8....
.......и Ростов выше на 2 пункта в таблице......)))))).......))))))
Прав Орлов....
В топку такой регламент....
Зенит пропустил в 2 раза меньше чем любой из пятёрки лидеров....
Но видать глупость регламента компенсируется кому то радостью промежуточного лидерства......))
Зенит пропустил в 2 раза меньше чем любой из пятёрки лидеров....
Но видать глупость регламента компенсируется кому то радостью промежуточного лидерства......))