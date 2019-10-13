Орлов считает, что «Зенит» должен быть первым в таблице при равенстве очков

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказался о текущем положении «Зенита» в турнирной таблице РПЛ . Напомним, что «Зенит» занимает 4-е место в таблице турнира после 12-го тура.

Сейчас в турнирной таблице Премьер-Лиги некорректность. При равном количестве очков у группы лидеров «Зенит» ставят на четвёртое место. Первый показатель — количество побед, второй — игры между собой. Но кто-то между собой сыграл, а кто-то нет. «Зенит» сыграл с лидерами два матча, а те — по три, и он оказывается внизу. Но ведь для того, чтобы делать табличку с играми между собой, нужно дождаться окончания сезона. Сейчас нужно ставить по разнице мячей, как было всегда. А кто первый по разнице мячей? «Зенит». Ну это я смеюсь, приняли — и приняли. Но это нелогично.