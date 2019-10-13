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Арустамян: «После недели размышлений Тедеско принял предложение „Спартака“»

сегодня, 00:21

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян на своем аккаунте в Telegram рассказал о ситуации с подписанием контракта между Доменико Тедеско и «Спартаком». 

Даже из отпуска в Колумбии слежу за ситуацией вокруг «Спартака» и его нового главного тренера. Мы ждали новостей всю неделю — и вот их наконец можно объявить.

«Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых. Доменико утряс все формальности с «Шальке» и скоро вернется в Россию, чтобы готовить «Спартак» к матчу с «Рубином» — он пройдет 19 октября.

Осталось понять, кто войдет в штаб Тедеско.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   60 / 867
сегодня в 08:08
Поздравляем болельщиков Спартеско!
Lazurny
Lazurny
   150 / 867
сегодня в 08:02
Только очень огромная зарплата могла его убедить.
nikoladolgov
nikoladolgov
   54 / 867
сегодня в 07:40
Шнобель, ты уж определись, 7-го, 8, 11 или 14 -го ?
Похоже он сам гадает на кофейной гуще ...
Т34
Т34
   31 / 867
сегодня в 07:35
Тема о Спартаке, а на ветке одни взволнованные кентавры гудят.
cska plus
cska plus
   2 / 867
сегодня в 05:08
Очередная жертва на сей раз итальянец в немецкой шкуре или наоборот.
Romkurch
Romkurch
   61 / 867
сегодня в 04:59
Скоро будет думать как уйти.
Гавроша
Гавроша ответил mihaluch
   46 / 867
сегодня в 04:29
Как бы не продолжилась комедия ошибок.
Не волнуйся - цирк остается!
mihaluch
mihaluch
   136 / 867
сегодня в 04:22
Как бы не продолжилась комедия ошибок.
Байкал-38
Байкал-38
   151 / 867
сегодня в 03:52
Деньги победили, а как же честь? Спишут на ошибки молодости.
mangoх12
mangoх12
   6 / 867
сегодня в 02:35
поломался для приличия
Гавроша
Гавроша
   46 / 867
сегодня в 02:00
Теперь уже и фотки нельзя ставить?
Гавроша
Гавроша
   46 / 867
сегодня в 01:42
    Питер рулит
    Питер рулит
    сегодня в 01:31
      drug01
      drug01
         57 / 867
      сегодня в 01:31
      Будем смотреть и ждать результат????
      karnager
      karnager
         203 / 867
      сегодня в 01:25
      В штаб Тедеско войдут: Рейнгольд, Кононов и Бубнов
      dalex83
      dalex83
         488 / 867
      сегодня в 01:13
      После фразы из отпуска в Колумбии читать не стал)) стало ясно)
      Footbolista
      Footbolista
         10 / 867
      сегодня в 01:06
      Рисковый парень...
      beefs
      beefs
         260 / 867
      сегодня в 00:54
      Уговорили....
      oleg3k
      oleg3k
         215 / 867
      сегодня в 00:50
      Как может быть подписан контракт,если Тедеско сейчас в германии и прилетит в Россию,если конечно прилетит,по заявлению журналистов в понедельник.Что то здесь не сходится.
      minai
      minai
         311 / 867
      сегодня в 00:40
      Неделя размышлений.. Да он мыслитель.
      mortid
      mortid
         401 / 867
      сегодня в 00:39
      Пока конечно не известно кто войдет в штаб Тедеско, но то что что-то войдёт в Тедеско это факт, дело времени :D
      mortid
      mortid
         401 / 867
      сегодня в 00:37
      Шнобель знает где отдыхать :D
      Zenit_84
      Zenit_84
         152 / 867
      сегодня в 00:36
      Мало дкмал
      Объективное мнение
      Объективное мнение
         194 / 867
      сегодня в 00:32
      Долго ломался как бы на выходе не прогорел. Спартаку поможет только черчесов или бердыев и то чтобы они входили в 8
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         7 / 867
      сегодня в 00:31
      Уломали все таки мужичка!!! Посмотрим чем это закончится и для немчуры, и для бело - красных???
      Alprish
      Alprish
         96 / 867
      сегодня в 00:23
      Это будет главной ошибкой в его карьере.
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