Арустамян: «После недели размышлений Тедеско принял предложение „Спартака“»

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян на своем аккаунте в Telegram рассказал о ситуации с подписанием контракта между и «Спартаком».

Даже из отпуска в Колумбии слежу за ситуацией вокруг «Спартака» и его нового главного тренера. Мы ждали новостей всю неделю — и вот их наконец можно объявить.

«Спартак» возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых. Доменико утряс все формальности с «Шальке» и скоро вернется в Россию, чтобы готовить «Спартак» к матчу с «Рубином» — он пройдет 19 октября.

Осталось понять, кто войдет в штаб Тедеско.