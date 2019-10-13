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Свершилось! Народ полюбил сборную России

сегодня, 13:08
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Головин Александр
Головин Александр
Полузащитник

Впервые за десять лет семейные отношения болельщиков и футбольной команды наладились. «Соккер.ру» называет причины.

Удивили всех на ЧМ-2018

Отправная точка. Хотя не сказать, что уже на самом турнире сформировалась связь, которую нельзя было разорвать средними матчами в Лиге Наций. Сборной России отдали должное, Дзюбу носили на руках – а перед стартом турнира считали запасным, но были и негативные моменты. Смолову промах не простили, слабость группы отмечали. Портреты Черчесова рисовали, но и сомнения были. Зато ЧМ-18 стал извинением за чужие ошибки в предыдущие десять лет. Новая команда поверила в себя и начала доверять тренеру.

Выдали результативную серию

Когда зрители приходят на стадион и наблюдают унылую официальную игру без моментов, особенно весной и осенью, когда в России редко тепло, то уходят обманутыми – не получили, что ждали. А если у телевизоров по ходу выездных матчей или на домашних аренах смотрят, как команда России забивает 21 гол и пропускает всего 1 в шести подряд официальных встречах, то переживают редкие светлые эмоции. Последний раз фанаты сборной России увидели подобную серию 20 лет тому назад. Победителей любить проще.

Уже дважды поменяли состав

Еще одна футбольная причина. Предыдущих тренеров чаще, чем Черчесова, упрекали в ретроградстве. В прогресс не верили, футболистов не замечали, перемены в составе вызывали у наставников панику. Станислав Саламович, оставаясь человеком упрямым, не боялся доверять новым людям. Вернул ветерана Игнашевича, но на ЧМ-18 основа отличалась от основы Слуцкого на Евро-2016 на целых 7 позиций. На Евро-2020 могут сыграть Гильерме, Семенов, Джикия, Ахметов, Баринов, Миранчуки и Ионов, которые не были героями ЧМ-18. Динамика привлекает народный интерес, сборная не успевает наскучить.

Появились заметные лидеры

И они ведут себя лучше, чем Аршавин в свое время. Дзюба на Евро-2016 стал частью провального трио с Кокориным и Смоловым. Юный Головин получил во Франции на орехи, хотя через два года на ЧМ-18 сыграл прекрасно. А сейчас руководит игрой сборной, где у него получается не хуже, чем у Черышева вышло на чемпионате мира. Появились и джокеры, и лидеры. В обороне такого человека найти сложнее, хотя Фернандес, если в ударе – неклассический по характеру, но вожак, как и Жирков отчасти. Впрочем, кроме Александра, Марио и Юрия, также стоит выделять того, с кого начали абзац – Артем в сборной после тридцати заиграл прекрасно.

Не выработали потенциал

Разговоры о борьбе за первое место в группе нужны, ведь стоит четко понимать: неудача в Лиге Наций лучше описывает общий уровень сборной России, нежели успехи против Сан-Марино, Казахстана, Кипра и Шотландии. Со шведами не справились, так что развитие нельзя прекращать. Но народ видит, что из этой команды Черчесов может выжать больше. Например, если в будущем появится новый вратарь – может, он будет реже ошибаться. Если Баринов будет в основе таким же находчивым, как в момент, когда увернулся от мяча, летевшего в ворота – сборная станет сильнее. Бакаев грозится драться за место, Миранчуки не показали себя. Форварды рождаются. Футбольный народ понимает, что потенциал есть, а к талантливым людям тянутся.

Команде стоит ценить момент

Такого отношения к национальной команде не было с 2008 года. Поверьте человеку, который внимательно следит за тем, как народ реагировал на все матчи сборной. Если в отборе к ЧМ-10, еще до стыкового Марибора, многие фанаты готовы были в комментариях ломать клавиатуры, доказывая, что сборная России равна команде Германии, которую собирались уверенно обыграть и опередить, то уже после Словении произошел раскол.

Потом был провал на Евро-2012, мучения на ЧМ-14, затем – на Евро-2016. Дошло до того, что спарринги сборной мало кого интересовали, ходили максимум на соперника посмотреть, вроде Аргентины. У этой медали была другая сторона – сборную чаще стали возить по регионам, что правильно. Но в целом стойкий скептицизм присутствовал. Теперь, хотя очень часто звучит странный аргумент о сборной Бельгии – «посмотрим, как Черчесов против Де Брюйне сыграет», позитивно настроенных куда больше.

Почему упрек в том, что не собираются вынести лидера группы, странный? Бельгия – первая команда рейтинга ФИФА, самая стабильная сборная планеты, призер ЧМ-18. Попадись им Англия или Хорватия в плей-офф – играли бы с Францией в финале, и всякое могло случиться. Россия и не должна быть круче, чем такой грозный соперник, уже решивший все вопросы в отборе. Но когда сборная твоей страны впервые с 1995 года легко играет в отборочном цикле к крупному турниру (тогда в группе тоже были Шотландия и Сан-Марино, к слову), то какой смысл критиковать ее ради критики?

Фанаты ведь требовали отдачи, а появилась отдача – пошли победы. Черчесов должен всегда напоминать игрокам, что за поддержку надо платить на поле, но впервые за много лет у футбольной России сборная, которую хвалят за дело и после побед. Просто получается, должны сыграть групповой этап Евро дома в Санкт-Петербурге, так что перспективы на турнире неплохие. Чемпионат континента всегда сложный, но из группы выйти может даже третья команда. Расслабляться нельзя, но наслаждаться голами и победами – можно и нужно.

Нет иллюзий, что сборная России круче первой команды мирового рейтинга, но нельзя испытывать страх. Ни перед командой из Кипра, ни накануне матча против Бельгии дома. Испанию прошли, поскольку поверили, что можно пропустить десятки ударов, но остаться на ногах и сломать их моральной устойчивостью. Сборная России давно не была победной на такой длительной дистанции, но есть разница с 1999 годом. Тогда все закончилось трагедией, а сейчас речь о команде, что удачно прошла ЧМ-18, а Евро-2020 тоже должна начать в родных стенах.

Если сборная России по футболу радует раз в десять-двадцать лет, то какой смысл не наслаждаться правильной игрой и грамотным отношением? Даже в такой мелочи, как отдать олимпийки детям, выводящим на поле, чтобы те не замерзли в Москве, сборная России показывает себя с положительной стороны. Ведут себя нормально, скандалов нет, тренерский штаб работает, выбор футболистов очень широкий, а проблемные позиции можно перекрыть с помощью сильных.

Появилась мотивация, есть шесть побед, остался один шаг до Евро-2020. Побалуйте себя положительным отношением к сборной России по футболу, ведь впервые за много лет все сошлось идеально.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
   179 / 860
сегодня в 14:20
щас как Бельгийцам 4-0 влетят, а на евро 4 место и вся любовь быстро пройдет. Игроки опять будут деревянными, кривоногими, тренер физрук и спартач. знаем проходили это после Евро 2008........
ARMENIAN
ARMENIAN
   716 / 860
сегодня в 14:14
Действительно, большие молодцы и, определенно, заслуживают уважения. Мне кажется, подход в сборной поменялся. Это, конечно, мое субъективное мнение, но раньше казалось, что в сборную некоторых вызывали за имя, а не за нынешнюю форму, сейчас по выбору футболистов к тренеру у меня никаких вопросов нет. Даже невызов Чалова мне кажется вполне логичным, не готов он, как по мне, к сборной, да и есть кому играть на его позиции. Признаться, раньше и я сборную России не любил, но сейчас даже мне она нравится.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   846 / 860
сегодня в 13:51
На ЧЕ будет наблюдаться продолжение спада уровня топ сборных, надо титул брать
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   96 / 860
сегодня в 13:49
Сан-Марино, Шотландия, Казахстан, Кипр. Самая слабая группа - отбор ЕВРО. Не согласны? Тогда назовите более слабую группу! О любви лучше поговорить после выступления на ЕВРО. О более-менее реальной силе сборной России мы можем говорить после матча, домашнего матча, Россия-Бельгия. Кто-то верит, что сборная Бельгии проиграет сборной России? Пока, мы можем только пожелать удачи сборной России в заключительных матчах. О любви пока можно помолчать, подождать, когда соперниками сборной России будут действительно серьёзные соперники, уровня Бельгии, которой сборная России проиграла с разницей в два мяча. Как говорят: От любви до ненависти один шаг.....
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Santone De-Lageros
   14 / 860
сегодня в 13:40
Смешно, хорвати еле ноги унесли на ЧМ, ниачем сборная, ну а Бельгия сильнейшая, немцы?)))) ору, немцыбыли когда Басти играл
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 860
сегодня в 13:38
Все так
Армейская душа
Армейская душа ответил Santone De-Lageros
   146 / 860
сегодня в 13:38
Статья просто бредовая. Играя с Казахстаном, Кипром и Сан-Марино , любить сборную рассеи - это неуважение к футболу. Бельгия, Испания, Хорватия, Германия - вот уровень, который необходимо пройти, прежде чем распевать баллады о том, какая сборная рашки непобедимая. Бельгия уже показала счет 3-1. И то не в оптимальном составе. Интересно будет понаблюдать, когда эта СБОРНАЯ дворников сыграет против Португалии.
Твоя мечта сбывается - завтра и посмотришь как они с Португалией сыграют )))

А сборной России - отобраться на Евро и там удачно выступить!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   403 / 860
сегодня в 13:38
Дело то не в самом футболе, тут еще очень много над чем работать, просто команда перестала лениво передвигаться по полю с пустыми глазами. Это-то и импонирует
Santone De-Lageros
Santone De-Lageros
сегодня в 13:33
Статья просто бредовая. Играя с Казахстаном, Кипром и Сан-Марино , любить сборную рассеи - это неуважение к футболу. Бельгия, Испания, Хорватия, Германия - вот уровень, который необходимо пройти, прежде чем распевать баллады о том, какая сборная рашки непобедимая.
Бельгия уже показала счет 3-1. И то не в оптимальном составе. Интересно будет понаблюдать, когда эта СБОРНАЯ дворников сыграет против Португалии.
Чингачгук
Чингачгук
   137 / 860
сегодня в 13:32
Надо же такой бред сочинить!?
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