Свершилось! Народ полюбил сборную России

сегодня, 13:08

Впервые за десять лет семейные отношения болельщиков и футбольной команды наладились. «Соккер.ру» называет причины.

Удивили всех на ЧМ -2018

Отправная точка. Хотя не сказать, что уже на самом турнире сформировалась связь, которую нельзя было разорвать средними матчами в Лиге Наций. Сборной России отдали должное, Дзюбу носили на руках – а перед стартом турнира считали запасным, но были и негативные моменты. Смолову промах не простили, слабость группы отмечали. Портреты Черчесова рисовали, но и сомнения были. Зато ЧМ -18 стал извинением за чужие ошибки в предыдущие десять лет. Новая команда поверила в себя и начала доверять тренеру.

Выдали результативную серию

Когда зрители приходят на стадион и наблюдают унылую официальную игру без моментов, особенно весной и осенью, когда в России редко тепло, то уходят обманутыми – не получили, что ждали. А если у телевизоров по ходу выездных матчей или на домашних аренах смотрят, как команда России забивает 21 гол и пропускает всего 1 в шести подряд официальных встречах, то переживают редкие светлые эмоции. Последний раз фанаты сборной России увидели подобную серию 20 лет тому назад. Победителей любить проще.

Уже дважды поменяли состав

Еще одна футбольная причина. Предыдущих тренеров чаще, чем Черчесова, упрекали в ретроградстве. В прогресс не верили, футболистов не замечали, перемены в составе вызывали у наставников панику. Станислав Саламович, оставаясь человеком упрямым, не боялся доверять новым людям. Вернул ветерана Игнашевича, но на ЧМ -18 основа отличалась от основы Слуцкого на Евро-2016 на целых 7 позиций. На Евро-2020 могут сыграть Гильерме, Семенов, Джикия, Ахметов, Баринов, Миранчуки и Ионов, которые не были героями ЧМ -18. Динамика привлекает народный интерес, сборная не успевает наскучить.

Появились заметные лидеры

И они ведут себя лучше, чем Аршавин в свое время. Дзюба на Евро-2016 стал частью провального трио с Кокориным и Смоловым. Юный Головин получил во Франции на орехи, хотя через два года на ЧМ -18 сыграл прекрасно. А сейчас руководит игрой сборной, где у него получается не хуже, чем у Черышева вышло на чемпионате мира. Появились и джокеры, и лидеры. В обороне такого человека найти сложнее, хотя Фернандес, если в ударе – неклассический по характеру, но вожак, как и Жирков отчасти. Впрочем, кроме Александра, Марио и Юрия, также стоит выделять того, с кого начали абзац – Артем в сборной после тридцати заиграл прекрасно.

Не выработали потенциал

Разговоры о борьбе за первое место в группе нужны, ведь стоит четко понимать: неудача в Лиге Наций лучше описывает общий уровень сборной России, нежели успехи против Сан-Марино, Казахстана, Кипра и Шотландии. Со шведами не справились, так что развитие нельзя прекращать. Но народ видит, что из этой команды Черчесов может выжать больше. Например, если в будущем появится новый вратарь – может, он будет реже ошибаться. Если Баринов будет в основе таким же находчивым, как в момент, когда увернулся от мяча, летевшего в ворота – сборная станет сильнее. Бакаев грозится драться за место, Миранчуки не показали себя. Форварды рождаются. Футбольный народ понимает, что потенциал есть, а к талантливым людям тянутся.

Команде стоит ценить момент

Такого отношения к национальной команде не было с 2008 года. Поверьте человеку, который внимательно следит за тем, как народ реагировал на все матчи сборной. Если в отборе к ЧМ -10, еще до стыкового Марибора, многие фанаты готовы были в комментариях ломать клавиатуры, доказывая, что сборная России равна команде Германии, которую собирались уверенно обыграть и опередить, то уже после Словении произошел раскол.

Потом был провал на Евро-2012, мучения на ЧМ -14, затем – на Евро-2016. Дошло до того, что спарринги сборной мало кого интересовали, ходили максимум на соперника посмотреть, вроде Аргентины. У этой медали была другая сторона – сборную чаще стали возить по регионам, что правильно. Но в целом стойкий скептицизм присутствовал. Теперь, хотя очень часто звучит странный аргумент о сборной Бельгии – «посмотрим, как Черчесов против Де Брюйне сыграет», позитивно настроенных куда больше.

Почему упрек в том, что не собираются вынести лидера группы, странный? Бельгия – первая команда рейтинга ФИФА , самая стабильная сборная планеты, призер ЧМ -18. Попадись им Англия или Хорватия в плей-офф – играли бы с Францией в финале, и всякое могло случиться. Россия и не должна быть круче, чем такой грозный соперник, уже решивший все вопросы в отборе. Но когда сборная твоей страны впервые с 1995 года легко играет в отборочном цикле к крупному турниру (тогда в группе тоже были Шотландия и Сан-Марино, к слову), то какой смысл критиковать ее ради критики?

Фанаты ведь требовали отдачи, а появилась отдача – пошли победы. Черчесов должен всегда напоминать игрокам, что за поддержку надо платить на поле, но впервые за много лет у футбольной России сборная, которую хвалят за дело и после побед. Просто получается, должны сыграть групповой этап Евро дома в Санкт-Петербурге, так что перспективы на турнире неплохие. Чемпионат континента всегда сложный, но из группы выйти может даже третья команда. Расслабляться нельзя, но наслаждаться голами и победами – можно и нужно.

Нет иллюзий, что сборная России круче первой команды мирового рейтинга, но нельзя испытывать страх. Ни перед командой из Кипра, ни накануне матча против Бельгии дома. Испанию прошли, поскольку поверили, что можно пропустить десятки ударов, но остаться на ногах и сломать их моральной устойчивостью. Сборная России давно не была победной на такой длительной дистанции, но есть разница с 1999 годом. Тогда все закончилось трагедией, а сейчас речь о команде, что удачно прошла ЧМ -18, а Евро-2020 тоже должна начать в родных стенах.

Если сборная России по футболу радует раз в десять-двадцать лет, то какой смысл не наслаждаться правильной игрой и грамотным отношением? Даже в такой мелочи, как отдать олимпийки детям, выводящим на поле, чтобы те не замерзли в Москве, сборная России показывает себя с положительной стороны. Ведут себя нормально, скандалов нет, тренерский штаб работает, выбор футболистов очень широкий, а проблемные позиции можно перекрыть с помощью сильных.

Появилась мотивация, есть шесть побед, остался один шаг до Евро-2020. Побалуйте себя положительным отношением к сборной России по футболу, ведь впервые за много лет все сошлось идеально.