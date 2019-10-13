Попов: «Ожидаю, что наши победят Кипр, досрочно выйдут на Евро»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от выездного матча национальной команды с Кипром в 8-м туре отборочного этапа Евро-2020.

Ожидаю, что наши победят Кипр, досрочно выйдут на Евро и завершат октябрьский цикл матчей сборных на мажорной ноте. Но Кипр – очень неплохая команда, отчасти напоминающая греков. Он будет играть дома, и нашим придётся непросто в любом случае.

Я думаю, что наша сборная выйдет в хорошем настроении и, что самое главное, сконцентрированная. Потому что расслабляться против Кипра нельзя. Если расслабятся, то без вариантов не выиграют. Другое дело, что отрицательно сказаться может не только расслабленность, но ещё и наслоение усталости, эмоциональный спад. Невозможно всё время быть злым или добрым – это пример на понятном языке. Кроме физической, в спорте есть эмоциональная составляющая, которая тоже занимает одно из первых мест.