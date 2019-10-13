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Попов: «Ожидаю, что наши победят Кипр, досрочно выйдут на Евро»

сегодня, 12:06
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Денис Попов поделился ожиданиями от выездного матча национальной команды с Кипром в 8-м туре отборочного этапа Евро-2020.

Ожидаю, что наши победят Кипр, досрочно выйдут на Евро и завершат октябрьский цикл матчей сборных на мажорной ноте. Но Кипр – очень неплохая команда, отчасти напоминающая греков. Он будет играть дома, и нашим придётся непросто в любом случае.

Я думаю, что наша сборная выйдет в хорошем настроении и, что самое главное, сконцентрированная. Потому что расслабляться против Кипра нельзя. Если расслабятся, то без вариантов не выиграют. Другое дело, что отрицательно сказаться может не только расслабленность, но ещё и наслоение усталости, эмоциональный спад. Невозможно всё время быть злым или добрым – это пример на понятном языке. Кроме физической, в спорте есть эмоциональная составляющая, которая тоже занимает одно из первых мест.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   86 / 851
сегодня в 13:08
Вполне по силам обыграть Кипр.
VIPded
VIPded
   36 / 851
сегодня в 12:57
Удачи нашей сборной!!!
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 851
сегодня в 12:50
Все полные оптимисты.
Морозовский
Морозовский
   8 / 851
сегодня в 12:48
Удачи и победы нашей сборной!
drug01
drug01
   46 / 851
сегодня в 12:40
Мы так же этого ждём!!!
Romkurch
Romkurch
   44 / 851
сегодня в 12:21
Удачи сборной.
LOpp
LOpp
   23 / 851
сегодня в 12:16
Кипр серьезный соперник. По сильнее Казахстана и Шотландии.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 12:10
Денис Плпов: наши победят но могут и проиграть.))
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