Жирков: «На Кипре очень тяжёлая атмосфера»

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
На Кипре очень тяжёлая атмосфера, ещё там очень жарко. Но мы всё равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьёзный соперник, к которому надо тщательно подготовиться.
Наших не догнать....ибо нам с Сан-Марино играть....
Ну выигрывал Кипр в последние годы у Израиля...у Боснии дважды...у Казахстана дважды...у Словении..........думаю тут не тот случай...........
Наши победят.....
Чего тянуть то......пора уж гостиницы бронировать....и прочие организационный вопросы решать....короче...средства осваивать...))
Наших не догнать....ибо нам с Сан-Марино играть....
Ну выигрывал Кипр в последние годы у Израиля...у Боснии дважды...у Казахстана дважды...у Словении..........думаю тут не тот случай...........
Наши победят.....
Чего тянуть то......пора уж гостиницы бронировать....и прочие организационный вопросы решать....короче...средства осваивать...))