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Жирков: «На Кипре очень тяжёлая атмосфера»

сегодня, 09:15
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Полузащитник сборной России Юрий Жирков прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

На Кипре очень тяжёлая атмосфера, ещё там очень жарко. Но мы всё равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьёзный соперник, к которому надо тщательно подготовиться.

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Все комментарии
Capitan555
Capitan555
   101 / 851
сегодня в 12:06
Лучше играть в тепле на Кипре,чем в мороз в Красноярске......
Lazurny
Lazurny
   112 / 851
сегодня в 11:17
Только победы нашей сборной.
Сп62
Сп62
   77 / 851
сегодня в 10:36
Очень, очень серьёзный противник и климат против.
Mangur
Mangur
   579 / 851
сегодня в 10:30
Без комментариев
Eddja
Eddja
   54 / 851
сегодня в 10:13
Удачи сборной России.
Valeron112
Valeron112
   526 / 851
сегодня в 09:54
Юрик разматай там Киприотский клубок !
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 09:44
Нужно хотя бы не проиграть.
ДАША Д
ДАША Д
   215 / 851
сегодня в 09:43
Надо только побеждать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 851
сегодня в 09:35
Кипр не мотивирован....
Наших не догнать....ибо нам с Сан-Марино играть....
Ну выигрывал Кипр в последние годы у Израиля...у Боснии дважды...у Казахстана дважды...у Словении..........думаю тут не тот случай...........
Наши победят.....
Чего тянуть то......пора уж гостиницы бронировать....и прочие организационный вопросы решать....короче...средства осваивать...))
CSKA2012
CSKA2012
   406 / 851
сегодня в 09:20
Да выигрывают ) 1:0 или 2:1
Garrincha58
Garrincha58
   163 / 851
сегодня в 09:16
думаю проиграют
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