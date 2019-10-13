Жирков: «На Кипре очень тяжёлая атмосфера»

Полузащитник сборной России прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.

На Кипре очень тяжёлая атмосфера, ещё там очень жарко. Но мы всё равно должны выходить и играть на победу. Понимаем, что это очень серьёзный соперник, к которому надо тщательно подготовиться.