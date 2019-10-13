Канчельскис: «Сегодня есть все шансы обыграть Кипр»

Бывший футболист сборной России прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Кипра в отборочном турнире Евро-2020.

Шансы всегда есть, против каждой команды. В первую очередь зависит от того, какой состав будет и какой настрой. Думаю, что сегодня есть все шансы обыграть Кипр, но игра будет непростая, многие команды сейчас научились играть в футбол. Тем более что Кипр наверняка больше будет обороняться. Для них занять третье место будет почетно, поэтому для Кипра и ничейный результат станет очень хорошим. У сборной России задача выйти из группы, поэтому посмотрим сегодня, как ребята будут играть, каким составом, какие футболисты. Все-таки должны побеждать.

Идем хорошо, но задача изначально была выйти на чемпионат Европы, и на 99% мы уже выполнили эту задачу, теперь надо готовиться, просматривать новых кандидатов в сборную. Необходимо смотреть на подбор игроков, делать изменения в составе, привлекать молодых футболистов. Смотреть на них, смогут ли они помочь сборной в будущем, это задача нашего тренерского штаба на данный момент.