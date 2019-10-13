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Канчельскис: «Сегодня есть все шансы обыграть Кипр»

сегодня, 14:16
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал предстоящий матч национальной команды против Кипра в отборочном турнире Евро-2020.

Шансы всегда есть, против каждой команды. В первую очередь зависит от того, какой состав будет и какой настрой. Думаю, что сегодня есть все шансы обыграть Кипр, но игра будет непростая, многие команды сейчас научились играть в футбол. Тем более что Кипр наверняка больше будет обороняться. Для них занять третье место будет почетно, поэтому для Кипра и ничейный результат станет очень хорошим. У сборной России задача выйти из группы, поэтому посмотрим сегодня, как ребята будут играть, каким составом, какие футболисты. Все-таки должны побеждать.

Идем хорошо, но задача изначально была выйти на чемпионат Европы, и на 99% мы уже выполнили эту задачу, теперь надо готовиться, просматривать новых кандидатов в сборную. Необходимо смотреть на подбор игроков, делать изменения в составе, привлекать молодых футболистов. Смотреть на них, смогут ли они помочь сборной в будущем, это задача нашего тренерского штаба на данный момент.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   164 / 851
сегодня в 16:46
Шанс есть, но команда у нас больно не предсказуемая
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   237 / 851
сегодня в 15:32
Есть.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   90 / 851
сегодня в 15:05
Киприотов нужно разрывать. Россия сейчас на подъёме.
Robbaggio
Robbaggio ответил Eddja
   427 / 851
сегодня в 14:47
Отнюдь. В 1997 году сборная России с Канчельскисом в составе сыграла с Кипром вничью. В итоге, на ЧМ во Францию тогда не поехали.
EAGinLE
EAGinLE
   29 / 851
сегодня в 14:28
Удачи сборной России .
Eddja
Eddja
   54 / 851
сегодня в 14:26
Какую чушь несет, Кипр нужно обыгрывать играючи.
cska plus
cska plus
   2 / 851
сегодня в 14:17
Шансы есть всегда но игра покажет.
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