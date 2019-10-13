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Булыкин: «На Евро сборная России может достичь хорошего результата»

вчера, 21:28
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу национальной команды над Кипром и выход в финальную стадию Евро-2020:

Сборная России показала хороший уровень подготовки и хороший уровень реализации. Россия по праву вышла на турнир. Посмотрите на разницу забитых и пропущенных мячей. 

У всех команд бывают игры, когда побеждаются гранды и проигрываются матчи аутсайдерам. Это футбол – мы любим его за непредсказуемость. Наши футболисты хорошо настроены и на одном дыхании прошли отборочные игры. Если вспомнить сборную при Капелло, то мы тоже довольно легко прошли отборочный турнир. Не всегда попадаются сильные соперники. Но самое главное, задача выполнена — мы на Евро. Не имеет значения, какое место заняла наша сборная. В нынешнем состоянии наша команда способна сыграть хороший матч с Бельгией. 

На Евро мы сможем достичь хорошего результата. Самое главное болеть за наших ребят! 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   112 / 801
вчера в 21:56
Выход оказался лёгким потому что сборная Шотландии откровенно провалила турнир.
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 801
вчера в 21:46
При нынешней схеме,вполне реально выйти из группы,а там плэй офф и тут как попрёт!
Лакшери
Лакшери
   235 / 801
вчера в 21:31
Хороший результат для нас будет выход из группы. А дальше - отличный.
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