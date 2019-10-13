Игнашевич усомнился в правильности вызова некоторых игроков в сборную

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» поделился мнением об игре российской сборной.

Ожесточенная борьба во внутреннем чемпионате не может сказаться на игре сборной. Когда ребята собираются в национальной команде, все клубные дела уходят на второй план. Так было всегда. Есть большое отличие между игрой за клуб и сборную. В частности, в последней уровень ответственности и давление совершенно другие. И цели, и задачи, и игра сборной — не для всех. Не все могут играть в национальной команде.

Много вопросов вызывают некоторые футболисты, которых призывают в сборную. Но наставник смотрит, как игрок чувствует себя на уровне национальной команды: адаптируется ли он к уровню давления. Именно поэтому кто-то выходит хотя бы на 5-10 минут, а кто-то — нет.