Игнашевич: «России есть смысл бодаться с Бельгией за первое место»

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» порассуждал о предстоящем матче российской национальной команды против сборной Кипра в рамках квалификации к Евро-2020.

Сборная Кипра — хорошая команда. Все умеют играть в футбол. Если мы обыграем их сегодня, все скажут, что так и должно быть. А вот если проиграем, камни посыплются на команду. Есть смысл бодаться с Бельгией за первое место в группе, ведь это рейтинг и лучшая жеребьевка.

Над сборной сегодня не будет довлеть тот факт, что даже при ничейном исходе выйдем на чемпионат Европы. Наоборот, все будет хорошо. Команда прекрасно понимает, что возьмет очки в этих трех матчах, так что никакого давления не будет. Последние результаты были очень хорошими, и играться будет легче. Думаю, трудная ситуация в «Спартаке» не давит на Джикию в национальной сборной.