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Игнашевич: «России есть смысл бодаться с Бельгией за первое место»

вчера, 18:47
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич порассуждал о предстоящем матче российской национальной команды против сборной Кипра в рамках квалификации к Евро-2020.

Сборная Кипра — хорошая команда. Все умеют играть в футбол. Если мы обыграем их сегодня, все скажут, что так и должно быть. А вот если проиграем, камни посыплются на команду. Есть смысл бодаться с Бельгией за первое место в группе, ведь это рейтинг и лучшая жеребьевка.

Над сборной сегодня не будет довлеть тот факт, что даже при ничейном исходе выйдем на чемпионат Европы. Наоборот, все будет хорошо. Команда прекрасно понимает, что возьмет очки в этих трех матчах, так что никакого давления не будет. Последние результаты были очень хорошими, и играться будет легче. Думаю, трудная ситуация в «Спартаке» не давит на Джикию в национальной сборной.

Также ожиданиями от предстоящего матча поделился экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   224 / 801
вчера в 21:31
Чем тяжелее ситуация в Спартаке, тем ближе его лучшие игроки к переходу в лучшие команды РПЛ.
blitz
blitz
   171 / 801
вчера в 20:04
Надо играть до последнего.
Alprish
Alprish
   114 / 801
вчера в 19:26
Если только пободаться.
VIPded
VIPded
   34 / 801
вчера в 19:22
Как минимум за очки рейтинга бороться нам нужно!
112910415
112910415
   49 / 801
вчера в 19:15
с Бельгией - запросто !
drug01
drug01
   45 / 801
вчера в 19:02
Надо всегда играть на победу!!!!!
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 18:58
Потроллил свиней.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   207 / 801
вчера в 18:52
игнащевичу лучше со своими мозгами побороться в этом точно есть смысл
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