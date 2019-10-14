«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.

Решение по Премьер-Лиге будем принимать не сейчас. «Торпедо» — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-Лиги будем принимать в конце сезона.

«Торпедо» достойно быть в элите, но сначала клуб должен пройти целый путь. И свой стадион здесь — одно из звеньев. Наряду с воспитанием молодёжи. Хотим построить клуб, который бы смог играть в высшей лиге десятилетиями и был бы коммерчески рентабельным. На авось не рассчитываем. Это не спринт и даже не марафон — это триатлон!