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«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона

сегодня, 00:44

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев заявил, что клуб будет принимать решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона.

Решение по Премьер-Лиге будем принимать не сейчас. «Торпедо» — это бренд, и мы уже поставили задачу найти дополнительных спонсоров. Второй вопрос — по стадиону, где мы будет играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по поводу Премьер-Лиги будем принимать в конце сезона.

«Торпедо» достойно быть в элите, но сначала клуб должен пройти целый путь. И свой стадион здесь — одно из звеньев. Наряду с воспитанием молодёжи. Хотим построить клуб, который бы смог играть в высшей лиге десятилетиями и был бы коммерчески рентабельным. На авось не рассчитываем. Это не спринт и даже не марафон — это триатлон!

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Все комментарии
drug01
drug01
   45 / 801
сегодня в 01:33
Ждём положительный результат
773sergeytank
773sergeytank
   36 / 801
сегодня в 01:08
Так и игроки все разбегутся из клуба, если не будет повышения в вышку.
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
сегодня в 00:47
Игнашевич сразу усомнился в правильности этих слов
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