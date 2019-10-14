Черногория уступила Косово

Сборная Черногории уступила команде Косово в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Сборная Косово (11 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Черногория (3 очка) - предпоследняя.
Косово - Черногория 2:0 (2:0)
Голы: Ррахмани 10, Мурики 34
Косово: Мурич, Войвода (Жегрова 88), Ррахмани, Алити, Кололли, Шала (Раскай 82), Бериша, Хадергьонай, Селина (Хасани 90+3), Рашица, Мурики
Главный тренер: Шалланд Бернар.
Черногория: Петкович (Миятович 15), Марушич, Лагатор, Симич, Булатович, Больевич, Вукчевич, Щекич, Йовович (Янкович 74), Мугоша, Косович (Бечирай 48)
Главный тренер: Хаджибегич Фарук.
Предупреждения: Йовович 7, Мурики 7, Щекич 16, Вукчевич 85, Войвода 85, Янкович 90, Кололли 90+1
В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.