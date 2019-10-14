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Черногория уступила Косово

вчера, 23:38
КосовоЛоготип футбольный клуб Косово2 : 0Логотип футбольный клуб ЧерногорияЧерногорияМатч завершен

Сборная Черногории уступила команде Косово в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Сборная Косово (11 очков) располагается на третьем месте в своей группе, Черногория (3 очка) - предпоследняя.

Косово - Черногория 2:0 (2:0)
Голы: Ррахмани 10, Мурики 34

Косово: Мурич, Войвода (Жегрова 88), Ррахмани, Алити, Кололли, Шала (Раскай 82), Бериша, Хадергьонай, Селина (Хасани 90+3), Рашица, Мурики
Главный тренер: Шалланд Бернар.

Черногория: Петкович (Миятович 15), Марушич, Лагатор, Симич, Булатович, Больевич, Вукчевич, Щекич, Йовович (Янкович 74), Мугоша, Косович (Бечирай 48)
Главный тренер: Хаджибегич Фарук.

Предупреждения: Йовович 7, Мурики 7, Щекич 16, Вукчевич 85, Войвода 85, Янкович 90, Кололли 90+1

В параллельном матче сборная Украины одержала победу над командой Португалии.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
   44 / 798
вчера в 23:48
Скоро этих черногорцев и Абхазия будет драть.
Шишанутый
Шишанутый
   106 / 798
вчера в 23:41
С победой Косово! Косово должно быть на Евро!!!
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