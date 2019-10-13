Польша дожала Северную Македонию и вышла на Евро

вчера, 23:40

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборная Польши обыграла команду Северной Македонии. Поляки лидируют в группе G, набрав 19 очков и оформив выход на Евро-2020, македонцы на третьем месте.

Кардифф, стадион Кардифф Сити

Варшава, стадион Национальный стадион

Польша - Северная Македония 2:0

Голы: Франковски 74, Милик 80

Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Гуральски, Крыховяк, Шимански (Милик 68), Зелински, Гросицки (Франковски 74), Левандовски

Главный тренер: Бржечек Ежи.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Радески 81), Муслиу, Ристевски, Бейтулай, Николов (Стойлов 88), Спировски, Алиоски, Элмас, Пандев, Несторовски (Трайковски 74)

Главный тренер: Ангеловски Игор.

Предупреждения: Пандев 14, Николов 19, Несторовски 34, Беднарек 36, Шимански 40, Спировски 63, Реца 66, Алиоски 67, Ристевски 80

Также ранее сборная Бельгии уверенно обыграла команду Казахстана.