Польша дожала Северную Македонию и вышла на Евро

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборная Польши обыграла команду Северной Македонии. Поляки лидируют в группе G, набрав 19 очков и оформив выход на Евро-2020, македонцы на третьем месте.
Кардифф, стадион Кардифф Сити
Варшава, стадион Национальный стадион
Польша - Северная Македония 2:0
Голы: Франковски 74, Милик 80
Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Гуральски, Крыховяк, Шимански (Милик 68), Зелински, Гросицки (Франковски 74), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.
Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Радески 81), Муслиу, Ристевски, Бейтулай, Николов (Стойлов 88), Спировски, Алиоски, Элмас, Пандев, Несторовски (Трайковски 74)
Главный тренер: Ангеловски Игор.
Предупреждения: Пандев 14, Николов 19, Несторовски 34, Беднарек 36, Шимански 40, Спировски 63, Реца 66, Алиоски 67, Ристевски 80
Также ранее сборная Бельгии уверенно обыграла команду Казахстана.