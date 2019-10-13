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Польша дожала Северную Македонию и вышла на Евро

вчера, 23:40
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша2 : 0Логотип футбольный клуб Северная МакедонияСеверная МакедонияМатч завершен

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборная Польши обыграла команду Северной Македонии. Поляки лидируют в группе G, набрав 19 очков и оформив выход на Евро-2020, македонцы на третьем месте.

Кардифф, стадион Кардифф Сити

Варшава, стадион Национальный стадион

Польша - Северная Македония 2:0
Голы: Франковски 74, Милик 80

Польша: Щесны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Реца, Гуральски, Крыховяк, Шимански (Милик 68), Зелински, Гросицки (Франковски 74), Левандовски
Главный тренер: Бржечек Ежи.

Северная Македония: Димитриевски, Ристовски (Радески 81), Муслиу, Ристевски, Бейтулай, Николов (Стойлов 88), Спировски, Алиоски, Элмас, Пандев, Несторовски (Трайковски 74)
Главный тренер: Ангеловски Игор.

Предупреждения: Пандев 14, Николов 19, Несторовски 34, Беднарек 36, Шимански 40, Спировски 63, Реца 66, Алиоски 67, Ристевски 80

Также ранее сборная Бельгии уверенно обыграла команду Казахстана.

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Все комментарии
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
сегодня в 00:51
Пандев еще бегает ?
lefte
lefte
   485 / 801
сегодня в 00:34
Че-т не понял прикола с Кардифф Сити
wingback
wingback
   133 / 801
вчера в 23:42
А Южная Македония как сыграла?
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