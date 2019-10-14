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ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

сегодня, 17:24

ЦСКА одержал победу над «Коломной» в контрольном поединке.

ЦСКА - «Коломна» 5:1 (4:1)
Голы: Лукас Сантос 13, Лукас Сантос 27, Марадишвили 35, Тикнизян 36, Востриков 87 - Бурлуцкий 22.

ЦСКА: Помазун (Тороп 82), Щенников, Гогуа, Шарлия, Елеев (Аванесян 66), Карпов, Тикнизян, Марадишвили (Елеев 88), Крачковский (Янов 66), Лукас Сантос, Нисимура (Востриков 46).

«Коломна»: Первой, Алаев, Николаеш, Новак, Ермолаев, Андреев, Турсунов, Бойцов, Замышляев, Бурлуцкий, Суконкин.

Напомним, что вчера тульский «Арсенал» уступил латвийской «Елгаве» в товарищеском матче.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   313 / 791
сегодня в 18:50
Хорошо.
амурец
амурец
   59 / 791
сегодня в 18:38
ЦСКА с победой
viv
viv
   63 / 791
сегодня в 18:21
Отскочила Коломна от знаменитых 0:7 мясных......
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Serg_Diamond
   44 / 791
сегодня в 18:18
Лукас забивает - это хорошо
Забивает не тому, кому надо - это плохо.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил blitz
   44 / 791
сегодня в 18:17
Укатали и без сборников.
Потому и укатали.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Питер Ман
   19 / 791
сегодня в 18:14
Твои друзья в Уфе, Сочи и КС. Их и поздравляю. Нам таких друзей не надо. Друзей не презирают
oFANATo
oFANATo ответил Serg_Diamond
   72 / 791
сегодня в 18:11
Лукас красиво забил головой. И это при его небольшом росте.
blitz
blitz
   161 / 791
сегодня в 18:09
Укатали и без сборников.
Питер Ман
Питер Ман
   111 / 791
сегодня в 18:08
С победой наших друзей!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   344 / 791
сегодня в 17:44
Лукас забивает - это хорошо
drug01
drug01
   45 / 791
сегодня в 17:42
Разминка удалась впереди настоящие игры!!!!
pam06
pam06
   33 / 791
сегодня в 17:39
Тренировка, состоялась. Результата удовлетворительный. "Скамейка" получила практику. Будем надеяться, что подтянуться к "старту".
VIPded
VIPded
   38 / 791
сегодня в 17:33
Порезвились...)))
RamonCSKA
RamonCSKA
   135 / 791
сегодня в 17:31
наконецто то щенников вылечился а то левого защитника нет совсем
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 17:30
Хорошая тренировка.
STVA 1
STVA 1
   94 / 791
сегодня в 17:30
Потренировались)))
112910415
112910415
   47 / 791
сегодня в 17:28
пятёрочка !
великое дело - правильный соперник !
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   362 / 791
сегодня в 17:27
Вот это соперники для ЦСК. Даже без помощи судей справились.
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