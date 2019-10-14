ЦСКА разгромил «Коломну» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Коломной» в контрольном поединке.
ЦСКА - «Коломна» 5:1 (4:1)
Голы: Лукас Сантос 13, Лукас Сантос 27, Марадишвили 35, Тикнизян 36, Востриков 87 - Бурлуцкий 22.
ЦСКА: Помазун (Тороп 82), Щенников, Гогуа, Шарлия, Елеев (Аванесян 66), Карпов, Тикнизян, Марадишвили (Елеев 88), Крачковский (Янов 66), Лукас Сантос, Нисимура (Востриков 46).
«Коломна»: Первой, Алаев, Николаеш, Новак, Ермолаев, Андреев, Турсунов, Бойцов, Замышляев, Бурлуцкий, Суконкин.
Напомним, что вчера тульский «Арсенал» уступил латвийской «Елгаве» в товарищеском матче.
великое дело - правильный соперник !
великое дело - правильный соперник !