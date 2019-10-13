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Словения уступила Австрии

вчера, 23:38
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения0 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Сборная Словении проиграла Австрии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Австрия (16 очков) располагается на втором месте в своей группе, Словения (11 очков) - четвертая.

Любляна, стадион Стожице Стэдиум

Словения - Австрия 0:1 (0:1)
Гол: Пош 21

Словения: Облак, Стоянович, Струна, Мевля, Балковец, Безьяк (Зайц 61), Крхин (Попович 79), Куртич, Вербич (Берич 69), Иличич, Шпорар
Главный тренер: Кек Матьяж.

Австрия: Станкович, Пош, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Илсанкер, Баумгартлингер, Лазаро (Триммель 88), Забитцер (Кайнц 90+2), Лаймер, Грегоритч (Онисиво 83)
Главный тренер: Фода Франко.

Предупреждения: Струна 16, Ульмер 36, Безьяк 57, Хинтереггер 64, Лаймер 88, Забитцер 90

Удаление: Попович 89

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