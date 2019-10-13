Хорватия не смогла обыграть Уэльс: Влашич отметился голом

вчера, 23:47

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборные Уэльса и Хорватии не выявили победителя. Хорваты на данный момент возглавляют группу E, команда Уэльса на четвертом месте.

Кардифф, стадион Кардифф Сити

Уэльс - Хорватия 1:1

Голы: Бэйл 45+3 - Влашич 9

Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Локайер, Родон , Дэвис, Ампаду (Моррелл 50), Бэйл, Аллен, Уильямс (Уилсон 68), Джеймс, Мур (Робертс 87)

Главный тренер: Гиггз Райан.

Хорватия: Ливакович, Едвай, Ловрен, Вида, Баришич, Модрич, Ковачич (Ракитич 46), Перишич, Влашич, Брекало, Петкович (Ребич 64)

Главный тренер: Далич Златко.

Предупреждения: Вида 15, Ловрен 45+5, Петкович 46, Мур 57, Ракитич 85, Аллен 86

В параллельном матче Польша обыграла Северную Македонию.