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Хорватия не смогла обыграть Уэльс: Влашич отметился голом

вчера, 23:47
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс1 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

В матче 8-го тура квалификации к Евро-2020 сборные Уэльса и Хорватии не выявили победителя. Хорваты на данный момент возглавляют группу E, команда Уэльса на четвертом месте.

Кардифф, стадион Кардифф Сити

Уэльс - Хорватия 1:1
Голы: Бэйл 45+3 - Влашич 9

Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Локайер, Родон , Дэвис, Ампаду (Моррелл 50), Бэйл, Аллен, Уильямс (Уилсон 68), Джеймс, Мур (Робертс 87)
Главный тренер: Гиггз Райан.

Хорватия: Ливакович, Едвай, Ловрен, Вида, Баришич, Модрич, Ковачич (Ракитич 46), Перишич, Влашич, Брекало, Петкович (Ребич 64)
Главный тренер: Далич Златко.

Предупреждения: Вида 15, Ловрен 45+5, Петкович 46, Мур 57, Ракитич 85, Аллен 86

В параллельном матче Польша обыграла Северную Македонию.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 801
сегодня в 00:21
Вот если бы наши попали в эту группу..
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 801
сегодня в 00:02
Могли и проиграть
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