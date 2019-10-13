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Германия вдесятером обыграла Эстонию

вчера, 23:35
ЭстонияЛоготип футбольный клуб Эстония0 : 3Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборная Германии одержала победу над командой Эстонии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Германия (15 очков) располагается на втором месте в своей группе, Эстония (1 очко) - последняя.

Таллин, стадион А. Ле Кок Арена

Эстония - Германия 0:3 (0:0)
Голы: Гюндоган 52, Гюндоган 58, Вернер 71

Эстония: Лемпетс, Баранов, Tamm, Метс, Пикк, Антонов, Камс, Айнсалу, Васильев (Каит 61), Лиивак (Оямаа 77), Саппинен (Зенев 56)
Главный тренер: Вулаид Карел.

Германия: Нойер, Клостерманн, Джан, Зюле, Хальстенберг, Гюндоган, Киммих, Хаверц, Ройс (Сердар 77), Брандт (Амири 86), Вальдшмидт (Вернер 66)
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Предупреждения: Лемпетс 30, Баранов 38

Удаление: Джан 14

Ранее сборная России одержала победу над командой Кипра.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   101 / 801
сегодня в 01:36
Класс есть класс.
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
сегодня в 00:53
Джан снова подвел
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   172 / 801
сегодня в 00:00
Эстония сейчас даже 11 на 10 не соперник для бундесманшафт, они вообще самые слабые в группе, так что Германия добилась ожидаемой победы.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   79 / 801
вчера в 23:57
ну подвиг настоящий
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