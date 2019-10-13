Германия вдесятером обыграла Эстонию

Сборная Германии одержала победу над командой Эстонии в матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Германия (15 очков) располагается на втором месте в своей группе, Эстония (1 очко) - последняя.
Таллин, стадион А. Ле Кок Арена
Эстония - Германия 0:3 (0:0)
Голы: Гюндоган 52, Гюндоган 58, Вернер 71
Эстония: Лемпетс, Баранов, Tamm, Метс, Пикк, Антонов, Камс, Айнсалу, Васильев (Каит 61), Лиивак (Оямаа 77), Саппинен (Зенев 56)
Главный тренер: Вулаид Карел.
Германия: Нойер, Клостерманн, Джан, Зюле, Хальстенберг, Гюндоган, Киммих, Хаверц, Ройс (Сердар 77), Брандт (Амири 86), Вальдшмидт (Вернер 66)
Главный тренер: Лёв Йоахим.
Предупреждения: Лемпетс 30, Баранов 38
Удаление: Джан 14
Ранее сборная России одержала победу над командой Кипра.