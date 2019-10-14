Михаил Ефремов: «Мне нравится, что Тедеско - молодой тренер»

Известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов, который является болельщиком «Спартака», прокомментировал назначение экс-наставника «Шальке» на пост главного тренера «красно-белых»:

Риск – это благородное дело. Мне нравится, что Тедеско — молодой тренер. Очень хорошо, когда 30-летние люди с энергией начинают руководить. И это не только в футболе. Я считаю, что это ему может помочь, так как он незашоренный на российских реалиях.



Удачным результатом будет победа в Кубке, но это зависит не только от тренеров, но и от игроков. Не знаю, какой мотиватор Тедеско, но Кононов был никакой. На кубковых встречах будет нужен кто-то, кто заведёт команду, тем более мы играем с «Ростовом», где непревзойденный мотиватор.



Что касается тренерского опыта, то я считаю, что второе место в Бундеслиге — успех. Будем надеяться, что все получится.