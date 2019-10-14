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Юран: «Не понимаю логику в назначении Тедеско»

сегодня, 19:42

Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал назначение экс-наставника «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых»:

Я считаю, что для «Спартака» это не выход, тренеру 34 года, при нем «Шальке» чуть не покинул Бундеслигу, а больше нигде тренерской карьеры у него не было. Немцы - умный народ, особенно когда видят перспективу, а он не востребован в Бундеслиге и даже в первой лиге. В «Спартаке» уже был пример молодого и перспективного иностранного тренера - Мурат Якин. Все помнят, какая была концовка («Спартак» финишировал на шестом месте в чемпионате России в сезоне-2014/15).

Федун, конечно, может принимать решения как хозяин, но по моему мнению - это путь в никуда. Не понимаю, что для «Спартака» даст приход Тедеско, понимаю, если бы приглашали тренера с опытом и именем, как Лучано Спаллетти или Роберто Манчини. А к «Спартаку» пошло такое отношение, к сожалению, что это посредственный клуб. Думают, а давай привезем 34-летнего, он не знает ни чемпионата нашего, ни языка.

Когда тренер общается с игроком через переводчика - это проблема, не доходит до игрока, когда переводчик переводит. Если иностранец, то нужно приглашать серьезного специалиста, который что-то выигрывал и тренировал серьезные клубы. А у нас привозят 34-летнего в «Спартак», у которого опыт работы вообще мизерный, я не понимаю этой логики.

Когда «Шальке» занял второе место при нем, он пришел в команду, которую готовил другой тренер. А потом получилось, что он чуть не докатился до вылета, сразу возникает вопрос, как это получилось. Если тренер умеет работать, то он в любом случае не опустит такую команду, как «Шальке», до вылета. Может быть сезон неудачный, но команда тогда должна идти в середине или чуть выше, хорошо, что «Шальке» спасли.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 20:02
Слова Юрана потом будут вспоминать.
За адекватность
За адекватность
   17 / 791
сегодня в 20:02
При чем тут возраст? Условно Вилаш Боаш с "Порту" ЛЕ выиграл в 33 года. Тренер либо талантлив, либо нет. Понятно, что все высказывают свое мнение и это нормально. Время покажет. Выкупайте клуб и принимайте правильные решения.
Сп62
Сп62
   55 / 791
сегодня в 20:02
Надежда на то, что Доменико инженер-технарь. У него должен быть точный инженерный расчёт. Ошибки исключены. Вперёд к победам.
neukomm
neukomm
   343 / 791
сегодня в 19:58
Юран обиделся, что его не пригласили. Недавно он тут строил предположения, кто сможет тренировать Спартак, и в итоге пришел к мнению, что его собственная персона наиболее подходящая))) но увы, не берут
mangoх12
mangoх12
   20 / 791
сегодня в 19:58
С Шальке не получилось вылететь со Спартаком получится! Тедеско верим!
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 791
сегодня в 19:51
Поживем увидим, год пролетит незаметно)
mensk
mensk
сегодня в 19:50
Постараемся поверить тебе, Сережа.
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