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Павлюченко: «Фанаты будут требовать результат от Тедеско уже завтра»

сегодня, 19:19

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера московской команды.

Как примут трибуны? Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки.

Болельщику «Спартака» не интересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результат уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответил За адекватность
   55 / 791
сегодня в 19:54
Поддерживаю. Если будет просматриваться игра, то это уже плюс. А вымученные победы болельщикам тоже не особо нужны.
КЭТиК
КЭТиК
   90 / 791
сегодня в 19:52
Результата нет - пинка под зад
kella
kella
   570 / 791
сегодня в 19:47
Год - два мало! Через три года, когда Спартак вернется из ФНЛ, могут появится реальные результаты работы тренера устраивающие болельщиков!
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 19:43
Да уж какой тут результат....
За адекватность
За адекватность
   17 / 791
сегодня в 19:41
Аналогичные требования были бы к любому тренеру. Но есть одно но. У нас условно не чемпионат Шотландии или Украины (топ-5 не трогаю), где возглавив "Селтик" или "Шахтер" должен всех крушить. Если у него получится поставить игру, то болельщики это увидят и потерпят в плане результата. Проигрывать тоже по-разному можно, был бы свет в конце тоннеля.. Болельщикам "Спартака" виднее, поэтому не претендую на правильность мнения.
Lazurny
Lazurny
   74 / 791
сегодня в 19:38
Он не за результатом приехал, а за баблом.
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 791
сегодня в 19:31
Вот только прокричать как Кононову Фратрии будет проблематично .
Трудней выговорить имя тренера .
Footbolista
Footbolista
   3 / 791
сегодня в 19:26
Не завтра...а уже вчера)...
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