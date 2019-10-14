Павлюченко: «Фанаты будут требовать результат от Тедеско уже завтра»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал назначение на пост главного тренера московской команды.

Как примут трибуны? Если тренер выиграет пять игр подряд, то тогда о нём и будут говорить хорошо. Если проиграет пять игр подряд, то также начнут требовать отставки.

Болельщику «Спартака» не интересно слушать про адаптацию. Тренер сразу должен давать результат, ведь клуб сейчас в тяжелой ситуации. Фанаты не будут ждать, когда тренер адаптируется, а будут требовать результат уже завтра. Тедеско и приглашают, чтобы был результат, а не чтобы давать ему год-два.