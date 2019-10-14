Ты кто такой? Доменико Тедеско в вопросах и ответах

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«Спартак», наконец-то, представил нового главного тренера, и «Соккер.ру» знакомится с человеком, в которого отныне будут верить миллионы.

Так он немец или итальянец?

Тедеско — этнический итальянец, он появился на свет на юге Италии, в провинции Калабрия, но когда Доменико было 2 года, его семья переехала в Германию. Новый главный тренер «Спартака» свободно владеет итальянским и немецким языком, но на этом круг его лингвистических познаний не ограничивается: Доменико также говорит на английском, испанском и французском. Собирается выучить русский, чтобы читать русскую литературу в оригинале. Теперь и еще одна причина овладеть великим и могучим появилась — в работе пригодится.

Не припоминаю футболиста Тедеско. Где он играл?

Тедеско играл в футбол только на любительском уровне. Доменико выступал в Крайслиге, это девятый по счету немецкий дивизион, в команде «Айхвальд». В этом же клубе Тедеско впервые попробовал себя в роли тренера, его подопечными были детишки в возрасте до девяти лет.

У Тедеско большой тренерский опыт?

Опыт — понятие растяжимое. С одной стороны, у Доменико меньше двух лет работы на высшем уровне у руля «Шальке», с другой — к 34 годам Тедеско проделал внушительный путь. Он тренировал юношеские команды в «Штутгарте» и «Хоффенхайме», потом работал с «Эрцгебирге» во второй Бундеслиге, наконец, получил шанс в «Шальке». Сейчас возглавил «Спартак». Суммарный опыт тренерской работы превышает 10 лет. А еще Доменико был лучшим на тренерских курсах Немецкого футбольного союза, с высшим баллом 1.0 обошел даже Юлиана Нагельсманна (ныне тренер «РБ Лейпциг», до этого работал в «Хоффенхайме»). Неплохо к 34 годам.

Каково тренерское кредо Доменико?

Тедеско из поколения лэптоп-менеджеров, этот специалист на пике технологий, в своей работе он использует все современные средства футбольной аналитики, что делает его тактическим гиком. При этом Доменико не забывает о «тимбилдинге», «Шальке» он однажды вывез в Альпы, где футболисты проводили тренировки, работали в садах и доили коров. При этом Тедеско не боится «резать мясо», из того же «Шальке» он убирал Хеведеса и Налдо — практически икону и ведущего защитника.

Какое самое большое достижение в карьере Тедеско?

Безусловно, это второе место в Бундеслиге 2017/18. «Шальке» под руководством Тедеско неожиданно для многих стал первой командой «остальной Германии». «Бавария» парила на недосягаемой высоте, но сами «кобальтовые» привезли 8 очков форы финишировавшим следом за ними «Хоффенхайму», дортмундской «Боруссии» и «Байеру». А в прошлом сезоне Тедеско вывел «Шальке» в плей-офф Лиги чемпионов из группы с «Порту», «Галатасараем» и «Локомотивом». Правда, уже в 1/8 финала немецкий клуб попал на «Манчестер Сити» и проиграл с общим счетом 2:10, после чего Доменико лишился работы.

Кто выступил инициатором приглашения этого тренера в «Спартак»?

Томас Цорн не подтвердил, что Тедеско — его личная креатура, но догадаться было несложно, тем более генеральный директор все-таки признал, что Доменико был первым выбором. Вслух об этом никто не скажет, но, судя по всему, в случае неудачи Тедеско клуб покинет не только главный тренер, но и генеральный директор. Это вполне логично, ведь Цорн и трансферную кампанию провел, а теперь и тренера позвал. Отвечаешь головой, Томас!

Кто будет помогать Тедеско в «Спартаке»?

Кстати, контракт нового тренера — до лета 2021 года, то есть у Доменико всего лишь полтора сезона, чтобы дать результат. Правой рукой Тедеско станет Андреас Хинкель, бывший защитник «Севильи», «Штутгарта» и сборной Германии. Также немец приведет своего тренера вратарей — Макса Урванчки, с которым работал еще в «Эрцгебирге». От предыдущего тренерского штаба остается серб Владимир Чепзанович, который будет отвечать за физическую подготовку. Вакантной остается позиция российского помощника Тедеско.

По какой схеме будет играть «Спартак» при Тедеско?

В «Шальке» Тедеско применял схему 3-4-3, однако на первой пресс-конференции в роли главного тренера «Спартака» признался, что будет выбирать тактику, отталкиваясь от сильных качеств своих футболистов, при этом учтет, что исторически «Спартак» нацелен на атаку. В общем, конкретики в этом направлении пока нет. Не исключено, что будут эксперименты. Теперь нужно дождаться первого матча под руководством Тедеско.

Какие задачи стоят перед Доменико?

«Спартак» не давит на Тедеско задачами, а сам тренер говорит, что сейчас важно вывести футболистов из-под давления, поэтому команда будет жить в режиме от матча к матчу. Вполне возможно, что на других условиях Доменико и не подписался бы, ведь «Спартак» отстает от еврокубковой пятерки на 11 очков, больше трети сезона позади, только самоубийца или дилетант пообещает обязательный финиш в топ-5. Понятно, «Спартак» будет к этому стремиться, но Кононов и те, кто ему доверял, загнали клуб в угол, из которого Доменико по щелчку пальцев не вытащит «красно-белых». Он ведь жонглер, а не иллюзионист.

Тедеско — подходящий тренер для «Спартака»?

А на этот вопрос ответит только время. Тедеско — очень интересный специалист, по-хорошему повернутый на футболе, но «Спартак» - очень специфический клуб, где далеко не все зависит от качеств и умений главного тренера.