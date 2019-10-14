Тедеско направился на первую тренировку в «Спартаке»

Немецкий наставник Доменико Тедеско находится в Москве, где вскоре должен подписать контракт с московским «Спартаком».
Сообщается, что Тедеско уже отправился на базу «красно-белых» для проведения первой тренировки и знакомства с командой.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Тедеско согласился возглавить «Спартак».
Сразу человека под пресс психологический засунут эти журналюги.
Отстаньте от него! Дайте спокойно делать своё дело!
Сразу человека под пресс психологический засунут эти журналюги.
Отстаньте от него! Дайте спокойно делать своё дело!
Надежда есть на Тедеско, которой не было изначально к Кононову!
Могу только пожелать Доменико БОЛЬШОЙ УДАЧИ в ФК Спартак М!
Надежда есть на Тедеско, которой не было изначально к Кононову!
Могу только пожелать Доменико БОЛЬШОЙ УДАЧИ в ФК Спартак М!
Сольют в момент....как предыдущих....
Сольют в момент....как предыдущих....