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Тедеско направился на первую тренировку в «Спартаке»

сегодня, 11:17

Немецкий наставник Доменико Тедеско находится в Москве, где вскоре должен подписать контракт с московским «Спартаком».

Сообщается, что Тедеско уже отправился на базу «красно-белых» для проведения первой тренировки и знакомства с командой.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Тедеско согласился возглавить «Спартак».

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   51 / 794
сегодня в 14:31
Тедеска семь пропускал и спартак тоже, решили мало.
Т34
Т34 ответил cska plus
   22 / 794
сегодня в 14:28
Первая клоунада у немчуры в тарасовке.
Тедеско еще до Тарасовки не доехал, а кони уже клоунаду устроили. Ты бы повернулся к своей конюшне-шапито, там как чирей обстановка созревает, скоро прорвет.
mat73
mat73
   785 / 794
сегодня в 14:17
Начинается.... Начнется сейчас - Тедеско то, Тедеско сё, ту пошел, сюда посмотрел, тому мигнул, что поел итп итд.
Сразу человека под пресс психологический засунут эти журналюги.
Отстаньте от него! Дайте спокойно делать своё дело!
ДСА
ДСА
   188 / 794
сегодня в 13:55
Опять пропишут крупные отступные в случае увольнения тренера и все повторится вновь.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   89 / 794
сегодня в 13:34
Чему может научить семинольный физрук семинольную команду?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   102 / 794
сегодня в 13:28
Шел на тренеровку, а оказался в бане, на входе его сстретил жига.
blitz
blitz
   168 / 794
сегодня в 13:22
    galem72
    galem72
       59 / 794
    сегодня в 13:11
    Надеюсь, этот итальянец проявит себя лучше, чем предыдущий его соотечественник.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       17 / 794
    сегодня в 13:03
    Пошла движуха по немцу...
    Footbolista
    Footbolista ответил 25процентный клоун
       3 / 794
    сегодня в 13:00
    Круговорот картофана на ипподроме...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Footbolista
       11 / 794
    сегодня в 12:56
    Игнашевич уже зимой может возглавить армейцев и поменяет их местами с Торпедо))
    Josep Guardiola_777
    Josep Guardiola_777
       651 / 794
    сегодня в 12:55
    я думаю тедеско с честь продолжит дело кононова ))
    Footbolista
    Footbolista
       3 / 794
    сегодня в 12:53
    Картофельным коням интересно, что происходит в Спартаке)...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Colchoneros
       11 / 794
    сегодня в 12:53
    Ну почему же, думаю все только его и ждут, особенно те кто хочет играть в основе, сейчас пойдет битва за тренера, подлизы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 794
    сегодня в 12:51
    Держите Джека, он сейчас будет негодовать по очередноц новости о телодвижении Тедеско
    RED_BLOOD
    RED_BLOOD
       44 / 794
    сегодня в 12:43
    Ну что?
    Надежда есть на Тедеско, которой не было изначально к Кононову!
    Могу только пожелать Доменико БОЛЬШОЙ УДАЧИ в ФК Спартак М!
    311
    311
       90 / 794
    сегодня в 12:36
    С чемоданом для денег приехал, предусмотрительный!)
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Ладожский
       6 / 794
    сегодня в 12:34
    Когда начнется традиционный слив уже тедески?
    Надеюсь у этого парня хватит ума не заставлять приседать и бегать кругами покорителей Туна........))

    Сольют в момент....как предыдущих....
    Colchoneros
    Colchoneros
       77 / 794
    сегодня в 12:34
    14:00 Тедеско в ужасе покинул первую тренеровку Спартака!
    mihaluch
    mihaluch
       94 / 794
    сегодня в 12:30
    Что-то ещё ничего не подписал, а уже отправился, а может быть отправили, а может быть послали.
    Супервайзер
    Супервайзер
       271 / 794
    сегодня в 12:30
    Надеюсь, что в ужасной пробке не застрянет, как было во время прошлого посещения им Москвы.)
    VIPded
    VIPded
       38 / 794
    сегодня в 12:29
    Лишь бы не запачкался... а то ведь в баню потащуть...)))
    Don trambon
    Don trambon
       247 / 794
    сегодня в 12:24
    из судейской отправился? там фердун с новыми друзьями его познакомил.
    Армейская душа
    Армейская душа
       83 / 794
    сегодня в 12:18
    О - и сразу в баню
    EAGinLE
    EAGinLE
       32 / 794
    сегодня в 12:15
    Посмотрим что получится .
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       424 / 794
    сегодня в 12:15
    О каждом шаге будете писать?
    oFANATo
    oFANATo
       70 / 794
    сегодня в 11:37
    спартачи, а где же - Тедеско верим?
    cska plus
    cska plus
       2 / 794
    сегодня в 11:31
    Первая клоунада у немчуры в тарасовке.
    Ладожский
    Ладожский
       218 / 794
    сегодня в 11:27
    Когда начнется традиционный слив уже тедески?
    Чингачгук
    Чингачгук
       108 / 794
    сегодня в 11:24
    Скоро будет ходить туда как Кононов.
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