Рёбер: «Тедеско придется непросто в „Спартаке“»

Немецкий наставник считает, что возможное давление со стороны руководства может создать трудности новому главному тренеру «Спартака» .

Я знаю Доменико, потому что он был успешен в первый год работы в Германии и вывел «Шальке» в Лигу чемпионов. Это молодой и хороший тренер. Я тренировал в России и знаю, что там бывает непросто работать - иногда владелец может оказывать на тебя давление.

Тедеско многое знает о футболе, но отправляться работать за границу всегда тяжело. Я немногое знаю об этом «Спартаке» и его уровне, но если ты хороший тренер и у тебя хорошая команда, ты будешь успешен. За 22 года тренерской работы я понял, что порой нужно оказаться в нужном месте в нужное время.