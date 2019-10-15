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Рёбер: «Тедеско придется непросто в „Спартаке“»

сегодня, 14:00

Немецкий наставник Юрген Рёбер считает, что возможное давление со стороны руководства может создать трудности новому главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

Я знаю Доменико, потому что он был успешен в первый год работы в Германии и вывел «Шальке» в Лигу чемпионов. Это молодой и хороший тренер. Я тренировал в России и знаю, что там бывает непросто работать - иногда владелец может оказывать на тебя давление.

Тедеско многое знает о футболе, но отправляться работать за границу всегда тяжело. Я немногое знаю об этом «Спартаке» и его уровне, но если ты хороший тренер и у тебя хорошая команда, ты будешь успешен. За 22 года тренерской работы я понял, что порой нужно оказаться в нужном месте в нужное время.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   161 / 815
сегодня в 15:04
Как начнет, так сразу и будет понятно.
swed
swed
   668 / 815
сегодня в 14:25
в принципе, в этом ответе всё, что из себя представляет РПЛ для европейцев. "Немного знаю об этом *название любого клуба в России*".
Есть единичные успехи и вспышки, но по сути, даже Португалия, которая ниже в рейтинге намного впереди России. И неудачи Бенфики и Порту в этом сезоне не должны вводить в заблуждение
112910415
112910415
   56 / 815
сегодня в 14:05
неверный заголовок, надо так -
Ребер про Тедеско и Спартак : "Порой нужно оказаться в нужном месте в нужное время !"
Brugzash
Brugzash
   282 / 815
сегодня в 14:02
Будет самым быстрым тренером, скоро выведет в пердив.
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