ГлавнаяНовости

Брат Рамоса рассказал о желании Серхио выступить на ОИ-2020

сегодня, 13:38

Рене Рамос, который является братом защитника мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамоса, рассказал о желании футболиста выступить на Олимпийских играх 2020 года:

Серхио ещё не принял окончательное решение о выступлении на Олимпийских играх. Но если бы я сказал, что он не хочет поехать, то это было бы ложью.

Впереди ещё есть время, необходимо учитывать множество факторов, в том числе календарь игр. 

Ранее сообщалось, что Рамос рассматривает возможность выступиления на Олимпийских играх 2020 года в Токио в составе олимпийской сборной Испании по футболу. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пласидо Доминго поздравил сборную России с выходом на Евро-2020
Сегодня, 15:09 Комментарии0
Раньери: «Нам нужна команда, фанаты и мои знания, чтобы стать единым целым»
Сегодня, 14:13 Комментарии1
Гарсия: «Хочу надолго остаться в „Лионе“»
Сегодня, 14:04 Комментарии0
Рёбер: «Тедеско придется непросто в „Спартаке“»
Сегодня, 14:00 Комментарии4
Тухель: «У Неймара доброе сердце»
Сегодня, 13:30 Комментарии1
МакТоминэй: «Моуриньо — особенный тренер»
Сегодня, 13:22 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100