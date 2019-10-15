Брат Рамоса рассказал о желании Серхио выступить на ОИ-2020

Рене Рамос, который является братом защитника мадридского «Реала» и сборной Испании , рассказал о желании футболиста выступить на Олимпийских играх 2020 года:

Серхио ещё не принял окончательное решение о выступлении на Олимпийских играх. Но если бы я сказал, что он не хочет поехать, то это было бы ложью.

Впереди ещё есть время, необходимо учитывать множество факторов, в том числе календарь игр.