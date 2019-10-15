Ван дер Сар в 2001 году мог перейти в «Ливерпуль» или «Боруссию»

Экс-голкипер сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» рассказал, что однажды мог перейти в «Ливерпуль» или дортмундскую «Боруссию».

Я начинал свою карьеру в «Аяксе», а затем у меня появилась возможность перебраться в Англию или Италию. В итоге я остановился на Серии А и выбрал «Ювентус».

В 2001 году я мог перейти в „Ливерпуль“ или дортмундскую „Боруссию“. Но оба клуба были не уверены, поэтому я выбрал «Фулхэм». А затем у меня были шесть прекрасных лет в „Манчестер Юнайтед“. В конце моего пребывания в клубе мне было уже 40 лет. Я думаю, что уже был слишком старым для Бундеслиги.