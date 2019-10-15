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Ван дер Сар в 2001 году мог перейти в «Ливерпуль» или «Боруссию»

сегодня, 14:28

Экс-голкипер сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар рассказал, что однажды мог перейти в «Ливерпуль» или дортмундскую «Боруссию».

Я начинал свою карьеру в «Аяксе», а затем у меня появилась возможность перебраться в Англию или Италию. В итоге я остановился на Серии А и выбрал «Ювентус». 

В 2001 году я мог перейти в „Ливерпуль“ или дортмундскую „Боруссию“. Но оба клуба были не уверены, поэтому я выбрал «Фулхэм». А затем у меня были шесть прекрасных лет в „Манчестер Юнайтед“. В конце моего пребывания в клубе мне было уже 40 лет. Я думаю, что уже был слишком старым для Бундеслиги.

Также недавно Эдвин порассуждал о том, почему МЮ терпит неудачи в последних сезонах. 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 815
сегодня в 14:41
Актуальная новость)) Была лет 18 назад)
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 14:30
Кому интересно кто, что хотел сделать 20 лет назад, тем более переходить в колбасню.
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