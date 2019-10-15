Девушка Роналду оригинально поздравила португальца с 700-м голом в карьере

Девушка нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес на своей страничке в Instagram сравнила футболиста с Джеймсом Бондом после 700-го гола в карьере португальца.
Девушка нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес на своей страничке в Instagram сравнила футболиста с Джеймсом Бондом после 700-го гола в карьере португальца.
А оказывается, что это другая девушка
А оказывается, что это другая девушка
А так видно,что детей рожает суррогатная мать-74т дает сперму,чтобы оплодотворить чужую для себя женщину и детей его жалко,не знают мать и не чувствуют этого,хотя мог бы жениться и иметь детей и чтобы дети чувствовали ласку родной матери.
А так видно,что детей рожает суррогатная мать-74т дает сперму,чтобы оплодотворить чужую для себя женщину и детей его жалко,не знают мать и не чувствуют этого,хотя мог бы жениться и иметь детей и чтобы дети чувствовали ласку родной матери.
А так по твоим словам вспомнился мем с Бейлом(актер который) который шпилит бабу в фильме и смотрит на себя в зеркало
А так по твоим словам вспомнился мем с Бейлом(актер который) который шпилит бабу в фильме и смотрит на себя в зеркало
Роналду влюблен в самого себя и кайфуйет от себя самого и в сексе.
Роналду влюблен в самого себя и кайфуйет от себя самого и в сексе.