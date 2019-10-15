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Девушка Роналду оригинально поздравила португальца с 700-м голом в карьере

сегодня, 13:30

Девушка нападающего сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес на своей страничке в Instagram сравнила футболиста с Джеймсом Бондом после 700-го гола в карьере португальца.

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Все комментарии
fanliverpoolfan забанен навсегда
fanliverpoolfan забанен навсегда
   111 / 815
сегодня в 15:05
У геев разве девушки бывают?ахахахахахаха
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ладожский
   14 / 815
сегодня в 14:51
У Ронгалду есть девушка?
Да неееет!!! Это у девушки есть Роналду !!!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   527 / 815
сегодня в 14:31
креативно)) молодец джорджина)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   94 / 815
сегодня в 14:22
Когда прочитал про оригинальное поздравление от девушки Роналду, почему то сразу подумал, что это Нгу постарался..
А оказывается, что это другая девушка
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил beloff
   168 / 815
сегодня в 14:15
Свечку держал? xD А так по твоим словам вспомнился мем с Бейлом(актер который) который шпилит бабу в фильме и смотрит на себя в зеркало
Свечку не держал и не могу утверждать и не имею право такое говорит,я согрешил.
А так видно,что детей рожает суррогатная мать-74т дает сперму,чтобы оплодотворить чужую для себя женщину и детей его жалко,не знают мать и не чувствуют этого,хотя мог бы жениться и иметь детей и чтобы дети чувствовали ласку родной матери.
beloff
beloff ответил ALBA BARCELONA 21
   645 / 815
сегодня в 14:08
Эта тварь за деньги претворяется,что она девушка Роналду,на самом деле она ему никто,так как Роналду брезгает женщин и на них у него не стоит,этотясно давно всем. Роналду влюблен в самого себя и кайфуйет от себя самого и в сексе.
Свечку держал? xD
А так по твоим словам вспомнился мем с Бейлом(актер который) который шпилит бабу в фильме и смотрит на себя в зеркало
Рома Олейник
Рома Олейник ответил Заур-ЗВЕРЬ
   327 / 815
сегодня в 14:06
завистники поперли)))
Это не зависть. кристина раздражает очень и очень многих людей. Вот я болею с детства за "Реал" и ни разу не уважаю эту ...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   168 / 815
сегодня в 14:01
Эта тварь за деньги претворяется,что она девушка Роналду,на самом деле она ему никто,так как Роналду брезгает женщин и на них у него не стоит,этотясно давно всем.
Роналду влюблен в самого себя и кайфуйет от себя самого и в сексе.
Ладожский
Ладожский
   212 / 815
сегодня в 14:01
У Ронгалду есть девушка?
LOpp
LOpp
   32 / 815
сегодня в 14:01
Очень оригинально
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   386 / 815
сегодня в 14:00
завистники поперли)))
Colchoneros
Colchoneros ответил Valerii
   89 / 815
сегодня в 13:57
девушка прикололась, 700 и 007, джеймс бонд , но только сзади.
Сзади ему не привыкать!
Valerii
Valerii
   579 / 815
сегодня в 13:48
красавчик, и пендаль выпросил, и галочку себе поставил, а команда продула - пофиг. Кто герой ? Рон герой !!!
Valerii
Valerii
   579 / 815
сегодня в 13:46
девушка прикололась, 700 и 007, джеймс бонд , но только сзади.
Знатог
Знатог
   132 / 815
сегодня в 13:46
Пусть напишет, какая с ней результативность у Криштиану.
d_fincher
d_fincher
   62 / 815
сегодня в 13:45
Наверно уже натерла его глушитель до блеска.
112910415
112910415
   56 / 815
сегодня в 13:41
девушка заказала в фотосалоне недорого ... + небольшая доплата за срочность
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