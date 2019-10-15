Лунин вошел в двадцатку претендентов на Golden Boy-2019

сегодня, 12:25

Вратарь «Вальядолида» и сборной Украины попал в двадцатку претендентов на награду Golden Boy-2019, несмотря на редкое появление в стартовом составе команды. Приз вручается лучшему футболисту до 21 года.

Также в список претендентов попал прошлогодний победитель и один из самых дорогих защитников в истории . Полный список выглядит следующим образом:

Маттейс Де Лигт («Ювентус», Нидерланды)

Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада)

Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Итали)

Ансу Фати («Барселона», Испания)

Фил Фоден («Ман Сити», Англия)

Маттео Гендузи («Арсенал», Франция)

Эрлинг Халанд («РБ Зальцбург», Норвегия)

Кай Хаверц («Байер», Германия)

Жоау Фелиш («Атлетико», Португалия)

Деян Йовелич («Айнтрахт», Сербия)

Мойзе Кин («Эвертон», Италия)

Ли Канджин («Валенсия», Южная Корея)

Андрей Лунин («Вальядолид», Украина)

Дониэлл Мален ( ПСВ , Нидерланды)

Мэйсон Маунт («Челси», Англия)

Родриго («Реал», Бразилия)

Джейдон Санчо («Боруссия» Д, Англия)

Ферран Торрес («Валенсия», Испания)

Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

Николо Дзаньоло («Рома», Италия)