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УЕФА наказал «Лацио» частичным закрытием стадиона за расизм

сегодня, 11:24

УЕФА наказал «Лацио» за расистские выходки со стороны болельщиков в матче Лиги Европы против «Ренна». Следующий домашний матч против «Селтика» команда проведет при частично закрытом для посещения болельщиков стадионе.

Клуб обязан закрыть четыре сектора на «Стадио Олимпико». Руководство римского клуба обязали вывесить баннер о равенстве в футболе.

Если нарушение повторится, клуб будет наказан полным закрытием трибун. Также «Лацио» назначен испытательный срок в один год и штраф в 20 тысяч евро.

Стоит отметить, что недавно нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо рассказал, что не сталкивался с проявлениями расизма за время своего выступления в Италии:

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Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL
   157 / 848
сегодня в 11:39
    Abris
    Abris
       125 / 848
    сегодня в 11:32
    Дурдом распространяется со страшной силой.
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