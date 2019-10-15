УЕФА может дисквалифицировать сборную Болгарии

сегодня, 14:47

После инцидента с проявлением расизма с трибун в матче отборочного этапа к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, УЕФА откроет дисциплинарное дело против болгарской федерации футбола.

В соответствии с 14-ой статьей дисциплинарного кодекса УЕФА болгарская сборная будет наказана закрытием стадиона для болельщиков, а также финансовым штрафом в размере 50 тысяч евро.

Усугубляет ситуацию то, что болгарские болельщики в третий раз повторяют свое поведение, что может привести к вычету очков из рейтинга сборной Болгарии или даже дисквалификации команды из отборочного цикла Евро-2020.