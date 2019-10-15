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УЕФА может дисквалифицировать сборную Болгарии

сегодня, 14:47

После инцидента с проявлением расизма с трибун в матче отборочного этапа к Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, УЕФА откроет дисциплинарное дело против болгарской федерации футбола.

В соответствии с 14-ой статьей дисциплинарного кодекса УЕФА болгарская сборная будет наказана закрытием стадиона для болельщиков, а также финансовым штрафом в размере 50 тысяч евро. 

Усугубляет ситуацию то, что болгарские болельщики в третий раз повторяют свое поведение, что может привести к вычету очков из рейтинга сборной Болгарии или даже дисквалификации команды из отборочного цикла Евро-2020.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 15:05
Если человеку во время матча захотелость слопать банан то тоже расизм, надо вырубить все банановые деревья.
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 15:04
А может зулусов отправить в Африку так будет проще.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Так Себе Аналитик
   47 / 815
сегодня в 15:03
Учитывая, что игра сборной Болгарии сейчас просто порнография, для фанатов, наверное, примерно все равно, закроют стадион или нет)) Разве что лишат болел возможности шарфопад устроить))
Если учесть сэкономленные бабки за " неучастие" в оставшихся играх отбора, 50 косарей пройдут незамеченными, может даже еще и в выигрыше останутся. А рейтинг... С их нынешними игроками он как-то неважен, новых Стоичковых и Костадиновых нет даже на горизонте.
ДАША Д
ДАША Д
   246 / 815
сегодня в 15:03
Негры должны играть в чемпионате Африки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 815
сегодня в 14:51
Учитывая, что игра сборной Болгарии сейчас просто порнография, для фанатов, наверное, примерно все равно, закроют стадион или нет)) Разве что лишат болел возможности шарфопад устроить))
drug01
drug01
   48 / 815
сегодня в 14:49
Надо быть построже,!!!
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