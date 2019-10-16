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Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии

сегодня, 15:07
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Легендарный болгарский футболист, выступавший за «Барселону», Христо Стоичков прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия. Во вторник из-за данного инцидента президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку.

— Вас огорчает этот инцидент?

— Да, конечно! Но что я могу с этим поделать?

— Как бы вы поступили с болельщиками, проявляющими расизм?

— Не пускал бы их на стадион, как это делают в Англии: пятилетний запрет на посещение матчей сборных и клубов. Как вы думаете, каково мне после этого?!

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Все комментарии
Abris
Abris
   125 / 850
сегодня в 15:31
Станиславский бы не поверил.
Зейский
Зейский ответил d_fincher
   213 / 850
сегодня в 15:26
Стыдно человеку. Не то что фанатам Зенита, которые гордятся своим расизмом, судя по скандалам.
Отчего же не было стыдно укроине не пускать к себе беженцев из Африки по просьбе Евросоюза, вся Евпропа плакала.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 850
сегодня в 15:25
Настоящий каталонец, лихо Райкина играет. Ахаха)
d_fincher
d_fincher
   43 / 850
сегодня в 15:15
Стыдно человеку. Не то что фанатам Зенита, которые гордятся своим расизмом, судя по скандалам.
Romkurch
Romkurch
   61 / 850
сегодня в 15:11
Лицемером и подлецом был, таким и остался.
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