Стоичков не сдержал слез, комментируя расистский скандал в Болгарии

сегодня, 15:07

Легендарный болгарский футболист, выступавший за «Барселону», прокомментировал скандал, связанный с расистскими лозунгами болгарских фанатов во время отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия. Во вторник из-за данного инцидента президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов подал в отставку.

— Вас огорчает этот инцидент?

— Да, конечно! Но что я могу с этим поделать?

— Как бы вы поступили с болельщиками, проявляющими расизм?

— Не пускал бы их на стадион, как это делают в Англии: пятилетний запрет на посещение матчей сборных и клубов. Как вы думаете, каково мне после этого?!