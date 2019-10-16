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Президент Болгарии - о расизме: «Мы должны применить драконовские меры»

сегодня, 14:23
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Президент Болгарии Румен Радев считает, что правительство государства должно принять драконовские меры в борьбе с расизмом на футбольных матчах.

В понедельник в Софии прошел матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась.

Государство должно применить драконовские меры по отношению к футбольному хулиганству. Пока политики используют группы фанатов в протестах и контрпротестах, рецидивы будут продолжаться.

Футбол - это зеркало состояния государства, как управляется государство, так управляется и болгарский футбол. События вчерашнего дня это доказывают. Ни одна спортивная федерация, в том числе Болгарский футбольный союз (БФС), не может нести полную ответственность за поведение фанатов, не может взять на себя роль правоохранительных органов и государства. Поэтому требование отставки [Борислава Михайлова] - это бегство от ответственности людей, которые по закону должны ее нести.

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Ладожский
Ладожский
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сегодня в 14:25
Всех болгар перекрасить в черный цвет, а рабами они уже являются.
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