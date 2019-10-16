Нигматуллин: «Рекорд Медведева по сухим матчам - стечение обстоятельств»

Бывший голкипер «Локомотива» высказался на счет рекорда сухой серии в чемпионатах России нынешнего вратаря «железнодорожников» , который тот установил, выступая за «Ростов», в 2017 году:

Моя сухая серия — прекрасное событие. Матчи со «Спартаком» для меня всегда были особенными. Обычно мы им проигрывали, редко когда удавалось отстоять на ноль. Те три гола, пропущенные от «Спартака», помогли мне многое переосмыслить. После был матч с красно-белыми, в котором я отразил пенальти и помог сохранить ворота в неприкосновенности. Серия для меня была психологически сложная, но тот период стал пиком моей карьеры. Это помогло дать такой результат. Но я бы обменял ту свою сухую серию на чемпионство в 2000 году, тем более недавно она была побита. Я всегда стремился к индивидуальным достижениям, но чемпионство ничего не заменит.



Если сравнивать мою сухую серию с серией Никиты Медведева, то всё достаточно субъективно. Я в своей серии отбил три пенальти, а Медведеву не били ни одного. Но моя серия побита, значит, она была хуже (смеется). При всём уважении к Медведеву, его серия стала стечением обстоятельств. Хочется пожелать Никите удачи, чтобы та серия не осталась его единственным достижением. Ему стоит найти в себе мотивацию и стремиться к такой высокой планке, которую ему получилось задать, и пытаться создавать конкуренцию Коченкову, чтобы не быть третьим вратарем «Локомотива».



В России сейчас много сильных вратарей. Среди них выделю Матвея Сафонова и Александра Максименко. Они играют ярко и стабильно. В ближайшем будущем они должны составить конкуренцию за тот рекорд. Буду только рад, если они его побьют. Это будет успехом для российской школы вратарей.