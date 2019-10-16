В честь Ерохина назовут одну из аудиторий в университете

Полузащитник «Зенита» признался, что в педагогическом университете Барнаула назовут одну из аудиторий в его честь.

Победа в РПЛ в прошлом сезоне для меня особенная в том числе потому, что первая. Прошлый сезон для нас получился очень эмоциональным. Конечно, мы хотели выиграть. Был сложный период в ноябре–декабре прошлого года, но мы прошли его и снова начали побеждать. Атмосфера и настрой были такими, что стало понятно — эта команда чемпионство упустить не может. В итоге у нас все получилось. Мне до сих пор, даже спустя полгода, очень приятно это осознавать. Естественно, хотелось бы в этом сезоне повторить тот результат.

Что поменялось в моей жизни? После чемпионата мира к тебе особенно возрастает интерес, после чемпионства с клубом — еще больше. Так сложилось, что я стал первым человеком из Барнаула, выигравшим чемпионат России. Поэтому в родном городе обо мне действительно много разговоров. В этом году я закончил магистратуру педагогического университета в Барнауле по специальности тренер. После чемпионства там решили назвать одну из аудиторий в мою честь и красиво ее оформить. Мне очень приятно, это память на долгие годы. Если же ко мне подходят на улице, то просто желают удачи, либо благодарят за игру.