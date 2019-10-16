В честь Ерохина назовут одну из аудиторий в университете

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что в педагогическом университете Барнаула назовут одну из аудиторий в его честь.
Победа в РПЛ в прошлом сезоне для меня особенная в том числе потому, что первая. Прошлый сезон для нас получился очень эмоциональным. Конечно, мы хотели выиграть. Был сложный период в ноябре–декабре прошлого года, но мы прошли его и снова начали побеждать. Атмосфера и настрой были такими, что стало понятно — эта команда чемпионство упустить не может. В итоге у нас все получилось. Мне до сих пор, даже спустя полгода, очень приятно это осознавать. Естественно, хотелось бы в этом сезоне повторить тот результат.
Что поменялось в моей жизни? После чемпионата мира к тебе особенно возрастает интерес, после чемпионства с клубом — еще больше. Так сложилось, что я стал первым человеком из Барнаула, выигравшим чемпионат России. Поэтому в родном городе обо мне действительно много разговоров. В этом году я закончил магистратуру педагогического университета в Барнауле по специальности тренер. После чемпионства там решили назвать одну из аудиторий в мою честь и красиво ее оформить. Мне очень приятно, это память на долгие годы. Если же ко мне подходят на улице, то просто желают удачи, либо благодарят за игру.
Ранее Ерохин заявил, что главным подарком на его юбилей стал выход национальной команды на чемпионат Европы.
Даже у них нет "Ерохин Аудитории"...
Даже у них нет "Ерохин Аудитории"...