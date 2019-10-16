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Губернатор Нижегородской области: «Клубу нужны были перемены»

сегодня, 18:09

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал увольнение главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева и назначение на этот пост экс-наставника «Оренбурга» Роберта Евдокимова:

Прошедший сезон показал, что перемены ФК «Нижний Новгород» необходимы. Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится.

Главная задача - выход в премьер-лигу - не потеряла своей актуальности. Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
   640 / 852
сегодня в 18:32
Это фиаско, братан.
beefs
beefs
   184 / 852
сегодня в 18:32
сразу в дамки?
azures
azures
   81 / 852
сегодня в 18:23
Долго же до вас доходило.
dino-hsv
dino-hsv
   114 / 852
сегодня в 18:19
"Прошедший сезон" - коротко о чиновниках, "разбирающихся" в футболе. если что, он говорит про этот сезон
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