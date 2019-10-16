Губернатор Нижегородской области: «Клубу нужны были перемены»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал увольнение главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева и назначение на этот пост экс-наставника «Оренбурга» Роберта Евдокимова:

Прошедший сезон показал, что перемены ФК «Нижний Новгород» необходимы. Конечно, клуб вышел в 1/8 Кубка России, но в ФНЛ нижегородцы проигрывают и занимают только 11-е место. Я благодарен Дмитрию Черышеву за проделанную работу и уверен, что сотрудничество с ним продолжится.

Главная задача - выход в премьер-лигу - не потеряла своей актуальности. Надеюсь, что опыт и профессиональные навыки Роберта Евдокимова помогут ее выполнить, и уже совсем скоро нижегородцы увидят яркую игру любимой команды.