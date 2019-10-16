Божович надеется, что Соболев доиграет сезон в составе «Крыльев»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассчитывает на то, что лидер бомбардирской гонки в РПЛ нападающий останется в волжской команде до конца сезона.

Я думаю - это [вызов в сборную России] прежде всего заслуга Соболева. Он тренировался и работал очень хорошо. Моя заслуга тут небольшая, 90% - его.

Станет ли его возможный уход сильной потерей для «Крыльев Советов»? На эту тему трудно говорить. Никто не знает, что будет, надеюсь, что до конца сезона он доиграет здесь. А что будет потом, я не знаю.