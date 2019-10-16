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Божович надеется, что Соболев доиграет сезон в составе «Крыльев»

сегодня, 13:29

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассчитывает на то, что лидер бомбардирской гонки в РПЛ нападающий Александр Соболев останется в волжской команде до конца сезона.

Я думаю - это [вызов в сборную России] прежде всего заслуга Соболева. Он тренировался и работал очень хорошо. Моя заслуга тут небольшая, 90% - его.

Станет ли его возможный уход сильной потерей для «Крыльев Советов»? На эту тему трудно говорить. Никто не знает, что будет, надеюсь, что до конца сезона он доиграет здесь. А что будет потом, я не знаю.

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Все комментарии
beefs
beefs
   199 / 850
сегодня в 13:57
Вряд-ли, зимой заберут...
GYTSYL
GYTSYL
   146 / 850
сегодня в 13:55
А потом в зенит за 50 млн народных!
ДСА
ДСА
   189 / 850
сегодня в 13:46
Без него и в ФНЛ моно вылететь.
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 850
сегодня в 13:46
Пусть будет так .
valt134
valt134
   115 / 850
сегодня в 13:42
Ай да Божевич! Ай да Шельма! И тут про «свои» заслуги тему прогнал.
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