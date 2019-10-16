«Анжи» сыграет матч с «Аланией» на стадионе в Грозном

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что махачкалинский клуб проведет 10 ноября домашний матч с владикавказской «Аланией» в рамках 17-го тура первенства ПФЛ на стадионе им. Билимханова в Грозном.
Что касается домашнего стадиона, нам сегодня действительно негде играть и тренироваться. Домашний матч, который мы должны сыграть с «Аланией», это встреча второго круга, обменяться матчами с клубом из Владикавказа мы уже не можем, поэтому планируем сыграть с ними на стадионе им. Билимханова в Грозном. Президент клуба обсудил этот вопрос с руководством Чечни, и они сразу же пошли нам навстречу. Мы уже получили добро на проведение этой игры от коллег из Грозного, и очень им за это благодарны.
в содержание и развитие Анжи, не рассчитывая на финансовую помощь
из республиканского бюджета и не особо — от спонсоров. Чуть позже ,
Кадиев сообщил в интервью телеканалу "Матч ТВ", что ещё некоторое время
клубу продолжит помогать Керимов и что бюджет клуба на следующий сезон
составит порядка 500 млн рублей, на встрече с болельщиками в январе 2017
обещал формировать команду, "будем брать духом" и т.д....Но что-то пошло не так..
....Принимая команду без долгов , картина на сегодня : команда во втордиве с долгами,
академии Анжи нет, с правительством республики-не контакт, и без стадиона....Весело ((((
в содержание и развитие Анжи, не рассчитывая на финансовую помощь
из республиканского бюджета и не особо — от спонсоров. Чуть позже ,
Кадиев сообщил в интервью телеканалу "Матч ТВ", что ещё некоторое время
клубу продолжит помогать Керимов и что бюджет клуба на следующий сезон
составит порядка 500 млн рублей, на встрече с болельщиками в январе 2017
обещал формировать команду, "будем брать духом" и т.д....Но что-то пошло не так..
....Принимая команду без долгов , картина на сегодня : команда во втордиве с долгами,
академии Анжи нет, с правительством республики-не контакт, и без стадиона....Весело ((((