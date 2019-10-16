«Анжи» сыграет матч с «Аланией» на стадионе в Грозном

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что махачкалинский клуб проведет 10 ноября домашний матч с владикавказской «Аланией» в рамках 17-го тура первенства ПФЛ на стадионе им. Билимханова в Грозном.

Что касается домашнего стадиона, нам сегодня действительно негде играть и тренироваться. Домашний матч, который мы должны сыграть с «Аланией», это встреча второго круга, обменяться матчами с клубом из Владикавказа мы уже не можем, поэтому планируем сыграть с ними на стадионе им. Билимханова в Грозном. Президент клуба обсудил этот вопрос с руководством Чечни, и они сразу же пошли нам навстречу. Мы уже получили добро на проведение этой игры от коллег из Грозного, и очень им за это благодарны.