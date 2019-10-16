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«Анжи» сыграет матч с «Аланией» на стадионе в Грозном

сегодня, 13:44
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)Алания10.11.2019 в 02:00 Не начался

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что махачкалинский клуб проведет 10 ноября домашний матч с владикавказской «Аланией» в рамках 17-го тура первенства ПФЛ на стадионе им. Билимханова в Грозном.

Что касается домашнего стадиона, нам сегодня действительно негде играть и тренироваться. Домашний матч, который мы должны сыграть с «Аланией», это встреча второго круга, обменяться матчами с клубом из Владикавказа мы уже не можем, поэтому планируем сыграть с ними на стадионе им. Билимханова в Грозном. Президент клуба обсудил этот вопрос с руководством Чечни, и они сразу же пошли нам навстречу. Мы уже получили добро на проведение этой игры от коллег из Грозного, и очень им за это благодарны.

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Все комментарии
azures
azures
   80 / 850
сегодня в 14:04
Не клуб, а клубок проблем.
NAZAR 007
NAZAR 007
   2 / 850
сегодня в 13:56
2,5 года назад Кадиев выразил готовность вложить свои средства
в содержание и развитие Анжи, не рассчитывая на финансовую помощь
из республиканского бюджета и не особо — от спонсоров. Чуть позже ,
Кадиев сообщил в интервью телеканалу "Матч ТВ", что ещё некоторое время
клубу продолжит помогать Керимов и что бюджет клуба на следующий сезон
составит порядка 500 млн рублей, на встрече с болельщиками в январе 2017
обещал формировать команду, "будем брать духом" и т.д....Но что-то пошло не так..
....Принимая команду без долгов , картина на сегодня : команда во втордиве с долгами,
академии Анжи нет, с правительством республики-не контакт, и без стадиона....Весело ((((
ДАША Д
ДАША Д
   285 / 850
сегодня в 13:45
Похоже Анжи не выкарабкается из финансовой ямы.
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