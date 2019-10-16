Колосков: «Украина мне понравилась. Это хорошая команда»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выход сборных России и Украины в финальную часть Евро-2020.

Не вижу тут ничего удивительного. У Украины замечательная команда, с хорошими исполнителями. Некоторые футболисты играют в отличных европейских клубах. Наша сборная постоянно прогрессирует, этот процесс начался еще на чемпионате мира, так что тоже получился ожидаемый результат.

Украина мне понравилась. Это хорошая команда, у нее неплохие перспективы. Как и у нашей сборной. И у тех, и у других есть шансы попасть в восьмерку сильнейших. Нужен ли матч России с Украиной? Это не от нас зависит, зависит от футболистов. Если будут играть хорошо, в любом случае это может произойти. Но ничего страшного не случится, если Россия сыграет с Украиной в полуфинале. Конечно, сюда привяжут политику, но сами футболисты будут играть в рамках правил.

Провокации? Не боюсь. Поле — это не то место, где нужно ждать провокации. Что касается зрителей, есть правоохранительные органы, которые разберутся. Конечно, возможны стычки в городах, но это уже не имеет к футболу никакого отношения.