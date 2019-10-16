Дмитрий Комбаров: «Соболев пока не поймал звездную болезнь»

Защитник «Крыльев Советов» поделился мнением о предстоящей игре с «Оренбургом» в рамках 13-го тура РПЛ и высказался про форварда самарцев :

Самое главное, что это наш ближайший конкурент по турнирной таблице, у нас огромная мотивация перед этой игрой. То, что касается их сильных и слабых сторон, то мы разберем за день-два до игры, тренер покажет все, и будем уже точно знать. Ответственная игра, понимаем, что это соседи наши и по региону, и по турнирной таблице — это дерби. Надо выходить и выигрывать.

Пока еще рано говорить, что Соболев уже игрок сборной, он это понимает прекрасно.

Звездную болезнь он пока не поймал, надеюсь, и не поймает.