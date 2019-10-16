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Дмитрий Комбаров: «Соболев пока не поймал звездную болезнь»

сегодня, 17:29
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов20.10.2019 в 11:30 Не начался

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о предстоящей игре с «Оренбургом» в рамках 13-го тура РПЛ и высказался про форварда самарцев Александра Соболева:

Самое главное, что это наш ближайший конкурент по турнирной таблице, у нас огромная мотивация перед этой игрой. То, что касается их сильных и слабых сторон, то мы разберем за день-два до игры, тренер покажет все, и будем уже точно знать. Ответственная игра, понимаем, что это соседи наши и по региону, и по турнирной таблице — это дерби. Надо выходить и выигрывать.

Пока еще рано говорить, что Соболев уже игрок сборной, он это понимает прекрасно.

Звездную болезнь он пока не поймал, надеюсь, и не поймает.

Ранее Соболев прокомментировал слухи о своем трансфере в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   58 / 852
сегодня в 18:16
Дело недолгое... Мало кто избегает...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   49 / 852
сегодня в 18:02
Откуда Комбарову-то знать, что это за болезнь такая - " звездная" ? Ему-то этот диагноз никак не может быть знаком !
cska plus
cska plus
   3 / 852
сегодня в 17:58
А чё комбар ыксперт, чтоЛе.
mihaluch
mihaluch
   118 / 852
сегодня в 17:49
Не похоже, что Соболев собрался ловить звёзды.
Abris
Abris
   111 / 852
сегодня в 17:34
А он что звезда, чтобы ее ловить?
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