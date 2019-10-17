Черчесов прокомментировал заявления о том, что Россия должна выиграть Евро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение, согласно которому его команда должна выиграть Евро-2020.
Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы. Должны и хотим – разные вещи. Вот мы должны хотеть. Должны выиграть Голландия, Германия, Франция и так далее. Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача – хотеть, не просто на словах, но и на деле.
Отметим, что ранее Станислав Черчесов сообщил о месте подготовки сборной России к отборочным матчам Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.
А Черчесов бешеный, сорватый не адекват.
А Черчесов бешеный, сорватый не адекват.
Оправдывается.
Оправдывается.
Или после чемпионата и евро собрались проплатить и он это зная умничает
Или после чемпионата и евро собрались проплатить и он это зная умничает