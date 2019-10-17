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Черчесов прокомментировал заявления о том, что Россия должна выиграть Евро

сегодня, 22:00

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал мнение, согласно которому его команда должна выиграть Евро-2020.

Часто читаю, что мы должны выиграть чемпионат Европы. Должны и хотим – разные вещи. Вот мы должны хотеть. Должны выиграть Голландия, Германия, Франция и так далее. Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача – хотеть, не просто на словах, но и на деле.

Отметим, что ранее Станислав Черчесов сообщил о месте подготовки сборной России к отборочным матчам Евро-2020 против команд Бельгии и Сан-Марино.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   20 / 847
сегодня в 23:30
подстелил соломку
dzvinka
dzvinka
   118 / 847
сегодня в 23:29
если коротко, немцы, голандцы, французы могут... а Стасик только хочет, но.. не может.
drug01
drug01
   70 / 847
сегодня в 23:24
Слишком большие планы!
СаняШумок
СаняШумок
   154 / 847
сегодня в 23:11
Слова правильные. Главное, чтобы делом подкреплялись. Не страшно даже будет проиграть бельгии, если при этом будет желание выиграть.
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Александр Мязин
   76 / 847
сегодня в 23:05
Саламыч вывел команду на Евро, почему он должен быть пессимистом, он поставил максимальную задачу, это не говарит, что он должен, он и тогда не говартл что должен, а просто цель, которую он перед своей командой поставил, все
Выступление на ЧМ, и выход на евро заслуга игроков(морально волевые качества).
А Черчесов бешеный, сорватый не адекват.
Sergey Z
Sergey Z
   288 / 847
сегодня в 23:03
Эйфория начинается! Ничего хорошего не предвещает!!!
Александр Мязин
Александр Мязин ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   651 / 847
сегодня в 23:03
Саламыч вывел команду на Евро, почему он должен быть пессимистом, он поставил максимальную задачу, это не говарит, что он должен, он и тогда не говартл что должен, а просто цель, которую он перед своей командой поставил, все
EAGinLE
EAGinLE
   68 / 847
сегодня в 22:55
А разве кто-то против победы сборной России на Евро .
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Морозовский
   71 / 847
сегодня в 22:55
Выпей успокоительного))
Я спокоен как удав!Будь справедливым, истеричек и так валом!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   76 / 847
сегодня в 22:54
Ну согласитесь таракан не адекват.
свиноспартач
свиноспартач ответил Зидан 1972
сегодня в 22:51
Он и так выжил максимум из того что есть!
с этим согласен, надеюсь Тедеско повторит его подвиг
Морозовский
Морозовский ответил Зидан 1972
   7 / 847
сегодня в 22:50
Как раз тебя и Яремчука!Плох тот солдат который не хочет быть генералом!Он что ,должен сказать что мы выполнили задачу!??
Выпей успокоительного))
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Морозовский
   71 / 847
сегодня в 22:48
Да, словоблудие - это плюс Салямыча! Интересно слушать, как он блудит словами и заводит Яремчуков и , тебя, заодно!
Как раз тебя и Яремчука!Плох тот солдат который не хочет быть генералом!Он что ,должен сказать что мы выполнили задачу!??
Морозовский
Морозовский ответил Зидан 1972
   7 / 847
сегодня в 22:45
Говори по делу,где он болтал?У него есть результат!Я оптимист!А у тебя что ?Хаять все могут, продолжай в том же духе!
Да, словоблудие - это плюс Салямыча! Интересно слушать, как он блудит словами и заводит Яремчуков и , тебя, заодно!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Морозовский
   71 / 847
сегодня в 22:42
С тобой, пессимист, всё ясно!))
Говори по делу,где он болтал?У него есть результат!Я оптимист!А у тебя что ?Хаять все могут, продолжай в том же духе!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил xxxMyxaxxx
   76 / 847
сегодня в 22:40
Я надеюсь, дурачок -Яремчук, сейчас озонает о чем была речь?!
Да ладно, усатый, даже специально комментарий дал перекрученный.
Оправдывается.
Морозовский
Морозовский ответил Зидан 1972
   7 / 847
сегодня в 22:36
С тобой, пессимист, всё ясно!))
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил свиноспартач
   71 / 847
сегодня в 22:34
так всегда ничего страшного, постоянно в роли статистов
Он и так выжил максимум из того что есть!
mihaluch
mihaluch
   86 / 847
сегодня в 22:32
Футболисты хотят, болелы желают. Но одного хотения и желания мало, нужно ещё и мастерство.
свиноспартач
свиноспартач ответил Зидан 1972
сегодня в 22:31
раздражает пессимисты, нытики!Идите в опу!Получится хорошо, не получится ничего страшного!Главное выкладывайтесь по полной!
так всегда ничего страшного, постоянно в роли статистов
Морозовский
Морозовский ответил Зидан 1972
   7 / 847
сегодня в 22:31
Он как раз делом занимается!Вам то от чего плохо?Сборная вышла из группы!Лишь бы кого хаять?
Да, что ж ты такой непонятливый?!
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил kts
   325 / 847
сегодня в 22:30
Головокружение от успехов
Желание выиграть ЧЕ головокружение от успехов?
STVA 1
STVA 1
   62 / 847
сегодня в 22:27
Поглядим что получится и получится ли. В любом случае удачи!
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Морозовский
   71 / 847
сегодня в 22:27
Словоблудие ему не мешает делом заниматься.
Он как раз делом занимается!Вам то от чего плохо?Сборная вышла из группы!Лишь бы кого хаять?
Морозовский
Морозовский ответил Зидан 1972
   7 / 847
сегодня в 22:23
Словоблудие ему не мешает делом заниматься.
kts
kts
   347 / 847
сегодня в 22:22
Головокружение от успехов
зигзаг
зигзаг
   207 / 847
сегодня в 22:21
Разговорился он что то, видно после стаканчика.
Или после чемпионата и евро собрались проплатить и он это зная умничает
Зидан 1972
Зидан 1972
   71 / 847
сегодня в 22:18
раздражает пессимисты, нытики!Идите в опу!Получится хорошо, не получится ничего страшного!Главное выкладывайтесь по полной!
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
   819 / 847
сегодня в 22:15
Какой выиграть Хоть бы с группы выйти уже было бы крута
xxxMyxaxxx
xxxMyxaxxx
   831 / 847
сегодня в 22:15
Я надеюсь, дурачок -Яремчук, сейчас озонает о чем была речь?!
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