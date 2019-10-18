Вальверде: «Месси ещё не набрал максимальную форму»

Главный тренер «Барселоны» высказался на тему готовности принять участие в матче 9-го тура Примеры против «Эйбара»,

Месси пока не готов на все сто процентов. Недавно он сыграл 90 минут и забил, это всегда успокаивает нападающих.

Дальше он должен двигаться постепенно, чтобы набрать лучшую форму. Он провёл только один полный матч, и мы надеемся, что в предстоящих встречах он сможет дать нам намного больше.