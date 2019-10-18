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Вальверде: «Месси ещё не набрал максимальную форму»

сегодня, 05:35

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде высказался на тему готовности Лионеля Месси принять участие в матче 9-го тура Примеры против «Эйбара»,

Месси пока не готов на все сто процентов. Недавно он сыграл 90 минут и забил, это всегда успокаивает нападающих.

Дальше он должен двигаться постепенно, чтобы набрать лучшую форму. Он провёл только один полный матч, и мы надеемся, что в предстоящих встречах он сможет дать нам намного больше.

В эту среду Месси стал обладателем шестой в карьере «Золотой бутсы».

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Lazurny
Lazurny
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сегодня в 06:54
Он и без формы лучшим игроком мира станет.
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