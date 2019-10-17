Агент Кьеллини сообщил, когда игрок вернется на поле после травмы

Агент Давиде Липпи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, назвал сроки возвращения игрока на поле после травмы колена.
Восстановление проходит хорошо, Кьеллини полон оптимизма. Он невероятен. Джорджо упорно трудится каждый день и делает большие успехи. Не могу сказать точно, когда он вернется на поле. Это может произойти в конце января, или в феврале-марте. В завершающей части сезона он точно будет играть.
Напомним, что Кьеллини серьезно повредил колено на тренировке «Юве» в начале сезона.