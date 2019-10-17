Агент Кьеллини сообщил, когда игрок вернется на поле после травмы

Агент Давиде Липпи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» , назвал сроки возвращения игрока на поле после травмы колена.

Восстановление проходит хорошо, Кьеллини полон оптимизма. Он невероятен. Джорджо упорно трудится каждый день и делает большие успехи. Не могу сказать точно, когда он вернется на поле. Это может произойти в конце января, или в феврале-марте. В завершающей части сезона он точно будет играть.