ГлавнаяНовости

Агент Кьеллини сообщил, когда игрок вернется на поле после травмы

сегодня, 20:48

Агент Давиде Липпи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, назвал сроки возвращения игрока на поле после травмы колена.

Восстановление проходит хорошо, Кьеллини полон оптимизма. Он невероятен. Джорджо упорно трудится каждый день и делает большие успехи. Не могу сказать точно, когда он вернется на поле. Это может произойти в конце января, или в феврале-марте. В завершающей части сезона он точно будет играть.  

Напомним, что Кьеллини серьезно повредил колено на тренировке «Юве» в начале сезона.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сенси вернулся к тренировкам «Интера»
Сегодня, 18:26 Комментарии3
Джеко тренируется в защитной маске
Сегодня, 17:44 Комментарии0
Ляказетт вернулся к тренировкам с «Арсеналом»
Сегодня, 14:29 Комментарии1
ОфициальноПогба не сыграет с «Ливерпулем»
Сегодня, 13:04 Комментарии9
Ло Чельсо и Сессеньон вернулись к тренировкам «Тоттенхэма»
Сегодня, 11:00 Комментарии2
ПСЖ потерял из-за травмы ещё одного игрока
Сегодня, 04:58 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
   15 / 847
сегодня в 20:59
в таком возрасте это приговор
Ладожский
Ладожский
   183 / 847
сегодня в 20:57
Здоровья Кьяллини!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100