Петржела: «„Зенит“ должен выйти в единоличные лидеры РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что петербургский клуб через некоторое время единолично возглавит турнирную таблицу Премьер-Лиги.
На старте чемпионата многие команды хотят показать себя и пытаются закрепиться наверху. Но по ходу сезона обычно лидерская группа становится всё меньше, и, наконец, остаётся всего пара реальных конкурентов за золото. Я практически уверен, что так будет и в этот раз, и в итоге «Зенит» должен выйти в единоличные лидеры. У них очень сильная команда.
Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович ранее назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство.
Да и снятие очков у меня тоже под большим вопросом, не сделают этого.....
Да и снятие очков у меня тоже под большим вопросом, не сделают этого.....
Изначально, входя в этот футбольный сезон, «Зенит» считался главным фаворитом на чемпионство. Начало сезона это подтвердило - «Зенит» во главе с Семаком идет в числе лидеров и сбавлять темпы не собирается.
Но тут поступила информация из штаба РФС (Российский Футбольный Союз), по которой в отношении клуба «Зенит» будет рассматриваться наказание в виде штрафа и лишения 9 очков. Из-за чего это произошло?
Наверняка, многие российские болельщики из других клубов обрадуются, если это произойдет и «Зенит» лишат очков, которые в итоговой борьбе за чемпионство могут сыграть ключевую роль и лишь помочь , «Локомотиву», «Краснодару», «ЦСКА» и другим претендентам.
Но вот болельщикам «Зенита» не позавидуешь - играя в неплохой футбол, команда может дать фору конкурентам и казалось бы по такой глупой и необдуманной причине.
Так из-за чего же на «Зенит» могут наложить этот штраф? На самом деле, по информации медиа, которые близки к РФС, этот вопрос будут рассматривать ближе к зимнему перерыву. И случиться это может из-за неправильного поведения клуба на трансферном рынке. В чем именно?
Дело в том, что изначально трансфер Сутормина вызвал такой резонанс, что на эту "махинацию" обратили внимания даже за рубежом - издание Скай Спортс. РФС не могла пройти мимо и по информации медиа, они обязались выяснить странные суммы, которые фигурируют в деле.
Если опасения подтвердятся, то с «Зенита» будет положено снять 9 очков и наложить денежный штраф, если трансфер действительно окажется "отмывом денег".
А как вы думаете, лишат ли «Зенита» очков и как это повлияет на их чемпионские амбиции? Вы хотите, чтобы РФС не предвзято рассмотрело этот вопрос?
Хотя о каком не предвзятом рассмотрении может идти речь, когда Зенит уже своего бывшего президента Дюкова протащил в этот РФС и он начинает использовать свое служебное положение , в гневе звонить генеральному директору Локо Кикнадзе после матча Локо-Зенит!
Изначально, входя в этот футбольный сезон, «Зенит» считался главным фаворитом на чемпионство. Начало сезона это подтвердило - «Зенит» во главе с Семаком идет в числе лидеров и сбавлять темпы не собирается.
Но тут поступила информация из штаба РФС (Российский Футбольный Союз), по которой в отношении клуба «Зенит» будет рассматриваться наказание в виде штрафа и лишения 9 очков. Из-за чего это произошло?
Наверняка, многие российские болельщики из других клубов обрадуются, если это произойдет и «Зенит» лишат очков, которые в итоговой борьбе за чемпионство могут сыграть ключевую роль и лишь помочь , «Локомотиву», «Краснодару», «ЦСКА» и другим претендентам.
Но вот болельщикам «Зенита» не позавидуешь - играя в неплохой футбол, команда может дать фору конкурентам и казалось бы по такой глупой и необдуманной причине.
Так из-за чего же на «Зенит» могут наложить этот штраф? На самом деле, по информации медиа, которые близки к РФС, этот вопрос будут рассматривать ближе к зимнему перерыву. И случиться это может из-за неправильного поведения клуба на трансферном рынке. В чем именно?
Дело в том, что изначально трансфер Сутормина вызвал такой резонанс, что на эту "махинацию" обратили внимания даже за рубежом - издание Скай Спортс. РФС не могла пройти мимо и по информации медиа, они обязались выяснить странные суммы, которые фигурируют в деле.
Если опасения подтвердятся, то с «Зенита» будет положено снять 9 очков и наложить денежный штраф, если трансфер действительно окажется "отмывом денег".
А как вы думаете, лишат ли «Зенита» очков и как это повлияет на их чемпионские амбиции? Вы хотите, чтобы РФС не предвзято рассмотрело этот вопрос?
Хотя о каком не предвзятом рассмотрении может идти речь, когда Зенит уже своего бывшего президента Дюкова протащил в этот РФС и он начинает использовать свое служебное положение , в гневе звонить генеральному директору Локо Кикнадзе после матча Локо-Зенит!
Дюков через Кикнадзе и агента Смолова потребовал от игрока извинений за слова в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил с речью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В частности, игрок сказал: «Еще бы против «Зенита» нам гол засчитали». По информации телеграм-канала «Мутко против», президент РФС Александр Дюков потребовал извинений.
«Дело в том, что слова Смолова очень не понравились президенту РФС и бывшему президенту «Зенита» Александру Дюкову. Дюков сразу набрал генеральному директору «Локо» Василию Кикнадзе и потребовал публичных извинений от футболиста. Аналогичный звонок поступил и агенту Смолова.
Сам Смолов извиняться не хотел (справедливости ради – особо и не за что), но пришлось»,
Дюков через Кикнадзе и агента Смолова потребовал от игрока извинений за слова в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил с речью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В частности, игрок сказал: «Еще бы против «Зенита» нам гол засчитали». По информации телеграм-канала «Мутко против», президент РФС Александр Дюков потребовал извинений.
«Дело в том, что слова Смолова очень не понравились президенту РФС и бывшему президенту «Зенита» Александру Дюкову. Дюков сразу набрал генеральному директору «Локо» Василию Кикнадзе и потребовал публичных извинений от футболиста. Аналогичный звонок поступил и агенту Смолова.
Сам Смолов извиняться не хотел (справедливости ради – особо и не за что), но пришлось»,
Здесь - РПЛ.....
Тут Зениту могут отменить треть всех голов в сезоне....а другим дать пробить столько пенальти сколько требуется для того чтоб быть наверху таблицы...
Здесь - РПЛ.....
Тут Зениту могут отменить треть всех голов в сезоне....а другим дать пробить столько пенальти сколько требуется для того чтоб быть наверху таблицы...
Так и будет
ЗЕНИТ чемпион!!!
Так и будет
ЗЕНИТ чемпион!!!
Пан Петржела, старт то давно кончился. Почти половина чемпионата сыграна. Но в одном он прав - состав сильный. Но... цыплят у нас раньше по осени считали, теперь по весне.
Пан Петржела, старт то давно кончился. Почти половина чемпионата сыграна. Но в одном он прав - состав сильный. Но... цыплят у нас раньше по осени считали, теперь по весне.
Спартак будет зимним чемпионом
Спартак будет зимним чемпионом