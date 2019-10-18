Петржела: «„Зенит“ должен выйти в единоличные лидеры РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» выразил мнение, что петербургский клуб через некоторое время единолично возглавит турнирную таблицу Премьер-Лиги.

На старте чемпионата многие команды хотят показать себя и пытаются закрепиться наверху. Но по ходу сезона обычно лидерская группа становится всё меньше, и, наконец, остаётся всего пара реальных конкурентов за золото. Я практически уверен, что так будет и в этот раз, и в итоге «Зенит» должен выйти в единоличные лидеры. У них очень сильная команда.