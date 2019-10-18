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Петржела: «„Зенит“ должен выйти в единоличные лидеры РПЛ»

18 октября 2019, 03:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что петербургский клуб через некоторое время единолично возглавит турнирную таблицу Премьер-Лиги.

На старте чемпионата многие команды хотят показать себя и пытаются закрепиться наверху. Но по ходу сезона обычно лидерская группа становится всё меньше, и, наконец, остаётся всего пара реальных конкурентов за золото. Я практически уверен, что так будет и в этот раз, и в итоге «Зенит» должен выйти в единоличные лидеры. У них очень сильная команда.

Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович ранее назвал «Зенит» главным фаворитом в борьбе за чемпионство.

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kastites
kastites
   146 / 870
сегодня в 02:45
Бай -калл,не переживай
Байкал-38
Байкал-38 ответил Palex
   72 / 870
18 октября в 16:45
Вручи.
Да не... рано ещё, да и Локо с Краснодаром не дадут свободно дышать, а там уже поглядим.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил oFANATo
   139 / 870
18 октября в 16:43
С «Зенита» снимут 9 очков, если докажут вину. Причина - нарушение правила по трансферу Изначально, входя в этот футбольный сезон, «Зенит» считался главным фаворитом на чемпионство. Начало сезона это подтвердило - «Зенит» во главе с Семаком идет в числе лидеров и сбавлять темпы не собирается. Но тут поступила информация из штаба РФС (Российский Футбольный Союз), по которой в отношении клуба «Зенит» будет рассматриваться наказание в виде штрафа и лишения 9 очков. Из-за чего это произошло? Наверняка, многие российские болельщики из других клубов обрадуются, если это произойдет и «Зенит» лишат очков, которые в итоговой борьбе за чемпионство могут сыграть ключевую роль и лишь помочь , «Локомотиву», «Краснодару», «ЦСКА» и другим претендентам. Но вот болельщикам «Зенита» не позавидуешь - играя в неплохой футбол, команда может дать фору конкурентам и казалось бы по такой глупой и необдуманной причине. Так из-за чего же на «Зенит» могут наложить этот штраф? На самом деле, по информации медиа, которые близки к РФС, этот вопрос будут рассматривать ближе к зимнему перерыву. И случиться это может из-за неправильного поведения клуба на трансферном рынке. В чем именно? Дело в том, что изначально трансфер Сутормина вызвал такой резонанс, что на эту "махинацию" обратили внимания даже за рубежом - издание Скай Спортс. РФС не могла пройти мимо и по информации медиа, они обязались выяснить странные суммы, которые фигурируют в деле. Если опасения подтвердятся, то с «Зенита» будет положено снять 9 очков и наложить денежный штраф, если трансфер действительно окажется "отмывом денег". А как вы думаете, лишат ли «Зенита» очков и как это повлияет на их чемпионские амбиции? Вы хотите, чтобы РФС не предвзято рассмотрело этот вопрос? Хотя о каком не предвзятом рассмотрении может идти речь, когда Зенит уже своего бывшего президента Дюкова протащил в этот РФС и он начинает использовать свое служебное положение , в гневе звонить генеральному директору Локо Кикнадзе после матча Локо-Зенит!
Согласен Зенит давно уже занимается такими аферами и их надо жёстко за это наказать. Но я лично против, что бы снимались очки, хотелось, что бы всё решалось на футбольном поле.
Да и снятие очков у меня тоже под большим вопросом, не сделают этого.....
grazie100
grazie100 ответил oFANATo
18 октября в 12:40
А по- другому ведь остановить не получится, позорники...Бояся ведь зимой будет ещё усиление и тогда москвичам -крышка.
clop
clop
   147 / 870
18 октября в 12:39
Очень хочется верить Петржеле. Надеюсь, что его слова это не простой комплимент.
grazie100
grazie100 ответил oFANATo
18 октября в 12:36
Начинается, старая по песни о главном ....В Москве чешут репу , как же снимать очки с Зенита. Для начала надо сыграть с Ростовом, а потом превести и других к общему знаменателю....
oFANATo
oFANATo ответил Байкал-38.
   113 / 870
18 октября в 11:32
Может тогда сразу золото вручить и не проводить чемпионат? Что то много таких предсказателей развелось.
С «Зенита» снимут 9 очков, если докажут вину. Причина - нарушение правила по трансферу
Изначально, входя в этот футбольный сезон, «Зенит» считался главным фаворитом на чемпионство. Начало сезона это подтвердило - «Зенит» во главе с Семаком идет в числе лидеров и сбавлять темпы не собирается.

Но тут поступила информация из штаба РФС (Российский Футбольный Союз), по которой в отношении клуба «Зенит» будет рассматриваться наказание в виде штрафа и лишения 9 очков. Из-за чего это произошло?
Наверняка, многие российские болельщики из других клубов обрадуются, если это произойдет и «Зенит» лишат очков, которые в итоговой борьбе за чемпионство могут сыграть ключевую роль и лишь помочь , «Локомотиву», «Краснодару», «ЦСКА» и другим претендентам.
Но вот болельщикам «Зенита» не позавидуешь - играя в неплохой футбол, команда может дать фору конкурентам и казалось бы по такой глупой и необдуманной причине.

Так из-за чего же на «Зенит» могут наложить этот штраф? На самом деле, по информации медиа, которые близки к РФС, этот вопрос будут рассматривать ближе к зимнему перерыву. И случиться это может из-за неправильного поведения клуба на трансферном рынке. В чем именно?
Дело в том, что изначально трансфер Сутормина вызвал такой резонанс, что на эту "махинацию" обратили внимания даже за рубежом - издание Скай Спортс. РФС не могла пройти мимо и по информации медиа, они обязались выяснить странные суммы, которые фигурируют в деле.

Если опасения подтвердятся, то с «Зенита» будет положено снять 9 очков и наложить денежный штраф, если трансфер действительно окажется "отмывом денег".

А как вы думаете, лишат ли «Зенита» очков и как это повлияет на их чемпионские амбиции? Вы хотите, чтобы РФС не предвзято рассмотрело этот вопрос?

Хотя о каком не предвзятом рассмотрении может идти речь, когда Зенит уже своего бывшего президента Дюкова протащил в этот РФС и он начинает использовать свое служебное положение , в гневе звонить генеральному директору Локо Кикнадзе после матча Локо-Зенит!
oFANATo
oFANATo
   113 / 870
18 октября в 11:10
Зенит не сможет - Дюков поможет.

Дюков через Кикнадзе и агента Смолова потребовал от игрока извинений за слова в перерыве матча с «Зенитом»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил с речью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В частности, игрок сказал: «Еще бы против «Зенита» нам гол засчитали». По информации телеграм-канала «Мутко против», президент РФС Александр Дюков потребовал извинений.

«Дело в том, что слова Смолова очень не понравились президенту РФС и бывшему президенту «Зенита» Александру Дюкову. Дюков сразу набрал генеральному директору «Локо» Василию Кикнадзе и потребовал публичных извинений от футболиста. Аналогичный звонок поступил и агенту Смолова.

Сам Смолов извиняться не хотел (справедливости ради – особо и не за что), но пришлось»,
Palex
Palex ответил Байкал-38.
   277 / 870
18 октября в 10:09
Вручи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   18 / 870
18 октября в 09:39
Так можно говорить про Баварию...Юве....ПСЖ......

Здесь - РПЛ.....
Тут Зениту могут отменить треть всех голов в сезоне....а другим дать пробить столько пенальти сколько требуется для того чтоб быть наверху таблицы...
vovinho11
vovinho11
   731 / 870
18 октября в 09:15
Газпром, газпром, газпром!
Lazurny
Lazurny
   31 / 870
18 октября в 07:56
Если не Зенит, то кто?
azures
azures
   32 / 870
18 октября в 07:56
Зениту удачи!
kastites
kastites ответил Байкал-38.
   146 / 870
18 октября в 07:52
Может тогда сразу золото вручить и не проводить чемпионат? Что то много таких предсказателей развелось.
Бай калл ,не переживай
kastites
kastites
   146 / 870
18 октября в 07:50
Мнение профессионального тренера
Так и будет
ЗЕНИТ чемпион!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
   139 / 870
18 октября в 07:50
Может тогда сразу золото вручить и не проводить чемпионат? Что то много таких предсказателей развелось.
vadexus
vadexus
   650 / 870
18 октября в 07:03
Зенит все равно будет чемпионом, конкурентов просто нет.
mihaluch
mihaluch
   77 / 870
18 октября в 06:59
С таким составом и с такими ресурсами стыдно быть не первым.
Romkurch
Romkurch
   33 / 870
18 октября в 06:57
Он итак лидер по всем показателям.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   35 / 870
18 октября в 06:33
"На старте чемпионата многие команды хотят показать себя и пытаются закрепиться наверху"(с)

Пан Петржела, старт то давно кончился. Почти половина чемпионата сыграна. Но в одном он прав - состав сильный. Но... цыплят у нас раньше по осени считали, теперь по весне.
ДАША Д
ДАША Д
   414 / 870
18 октября в 06:09
Если судьи помогут, то вполне.
МКС
МКС
   104 / 870
18 октября в 04:54
Зенит фигня

Спартак будет зимним чемпионом
ermak6848
ermak6848
   151 / 870
18 октября в 03:58
дело за небольшим...
STVA 1
STVA 1
   61 / 870
18 октября в 03:57
Поглядим...
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