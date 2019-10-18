Максименко: «Смена тренера придает определенный импульс»

Голкипер «Спартака» прокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

Каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. Настроение меняется, игроки начинают работать по-другому. С приходом нового специалиста прежние заслуги сходят на нет, все начинается с чистого листа. Думаю, ни у кого в «Спартаке» нет «железных» позиций. Новый тренер приходит со своим видением состава, поэтому каждый изо дня в день должен будет доказывать свою состоятельность и заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме.