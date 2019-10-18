ГлавнаяНовости

Максименко: «Смена тренера придает определенный импульс»

сегодня, 11:25

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Каждая смена тренера придает любой команде определенный импульс. Настроение меняется, игроки начинают работать по-другому. С приходом нового специалиста прежние заслуги сходят на нет, все начинается с чистого листа. Думаю, ни у кого в «Спартаке» нет «железных» позиций. Новый тренер приходит со своим видением состава, поэтому каждый изо дня в день должен будет доказывать свою состоятельность и заново заслуживать право выходить на поле в красно-белой форме.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Засеев рассказал о сильных сторонах Ганчаренко и Семака
Сегодня, 05:09 Комментарии4
Семёнов: «„Локомотив“ – одна из лучших команд России по качеству футбола»
Сегодня, 04:22 Комментарии7
Петржела: «„Зенит“ должен выйти в единоличные лидеры РПЛ»
Сегодня, 03:30 Комментарии18
Засеев: «В „Уфе“ Зинченко штрафовали за дополнительные тренировки»
Сегодня, 02:07 Комментарии4
Максименко: «„Спартаку“ нельзя недооценивать соперников»
Сегодня, 01:54 Комментарии7
Ахметов: «Хотелось бы продолжить карьеру так же, как это сделал Головин»
Сегодня, 01:43 Комментарии11
Обсудить
Все комментарии
particular
particular
   6 / 841
сегодня в 11:35
Воротчику не импульс нужен, а стабильность..:))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100