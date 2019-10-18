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Максименко: «Спартаковский дух все-таки существует!»

сегодня, 11:47

Голкипер «Спартака» Александр Максименко подтвердил, что готов провести в клубе всю свою карьеру.

Готов повторить эти слова. Правда, пока никто подобного контракта мне не предлагал. (Улыбается.) Я попал в Академию довольно поздно, в 15 лет.

Но за эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он все-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону… Я уже прижился тут, мне комфортно.

При этом, конечно, есть определенные амбиции и желание попробовать себя в Европе. В особенности это касается клубов из ведущих европейских лиг.

Ранее футболист высказался о ближайшем графике московской команды.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил cska plus
   82 / 834
сегодня в 13:07
Только почему рейнгольд уже дней 20 молчит, переживаю за них.
    Nikola45
    Nikola45
       82 / 834
    сегодня в 13:06
      Василий Иванов 1
      Василий Иванов 1
      сегодня в 13:01
        ФК Конь Бомжа
        ФК Конь Бомжа ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
        сегодня в 13:00
        На укроине скоро стеночки появятся для бандерлогов.
        Я НЕНАВИЖУ спартак
        Я НЕНАВИЖУ спартак
           65 / 834
        сегодня в 12:59
        А когда уже стеночки появятся?
        ФК Конь Бомжа
        ФК Конь Бомжа ответил Ваня лучший
        сегодня в 12:55
          Ваня лучший
          Ваня лучший
             34 / 834
          сегодня в 12:45
            cska plus
            cska plus
               3 / 834
            сегодня в 12:43
            Только почему рейнгольд уже дней 20 молчит, переживаю за них.
            Конунг Рагнар
            Конунг Рагнар
               77 / 834
            сегодня в 12:43
              yrasikos22
              yrasikos22
                 316 / 834
              сегодня в 12:42
              Спартаковским духом обладали игроки Спартака в послевоенные годы которые и на заводе пахали и за честь клуба играли, они его и создавали,а нынешнее поколение Спартака знает только запашок денег Федуна.
              cska plus
              cska plus
                 3 / 834
              сегодня в 12:41
              Ахахах! Снова дух, стеночки, кружева.
              plusnindimon
              plusnindimon
                 278 / 834
              сегодня в 12:35
              Если только запашок.
              VIPded
              VIPded
                 46 / 834
              сегодня в 12:35
              Да уж, этот хрюший запах сложно чем-то перебить...)))
              Leha-ha50
              Leha-ha50
                 19 / 834
              сегодня в 12:30
                Остапчук 67
                Остапчук 67
                   416 / 834
                сегодня в 12:24
                В "Спартаке" есть только запах далекого от футбола Федуна.
                pam06
                pam06
                   45 / 834
                сегодня в 12:23
                Что такое ДУХ? В каком аспекте применить к Спартаку? Ничего иного как значения по Ожегову - "Запах, вонь, ухание" не подходит. Да и Максименко сам об этом говорит: "Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке..."
                Зейский
                Зейский
                   152 / 834
                сегодня в 12:22
                По новому этот дух лучше назвать семинольным.
                Eddja
                Eddja
                   87 / 834
                сегодня в 12:16
                Корытные не отягощены трофеями, потому им и в тарасовке за счастье, другого не видели.
                Lazurny
                Lazurny
                   48 / 834
                сегодня в 12:11
                Пятьдесят лет пробуют себя в Европе и никакой дух не помогает.
                viv
                viv
                   81 / 834
                сегодня в 12:08
                Дух постоянного позора.....
                Глор кабинета
                Глор кабинета ответил Так Себе Аналитик
                   14 / 834
                сегодня в 12:08
                Недавно черкизовские экологи обнаружили незаконную свалку неподалеку от Тарасовки. Оказалось, они раскрыли одну из главных футбольных тайн - тайну "спартаковского духа".
                Согласно такой логике, вся страна - спартаковский дух. Но, к сожалению, реальность прозаичнее - весь этот дух от свалок привнесли бездарные питерские управленцы, которые называют себя «эффективными менеджерами».
                Так Себе Аналитик
                Так Себе Аналитик
                   9 / 834
                сегодня в 12:03
                Недавно черкизовские экологи обнаружили незаконную свалку неподалеку от Тарасовки.

                Оказалось, они раскрыли одну из главных футбольных тайн - тайну "спартаковского духа".
                mortid
                mortid
                   293 / 834
                сегодня в 11:56
                Наверное поэтому Тедеско сбежал из Тарасовки? Там уже давно не спартаковский дух, а чей-то вонючий душок, отдающий мацой.
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