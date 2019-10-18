Максименко: «Спартаковский дух все-таки существует!»

Голкипер «Спартака» подтвердил, что готов провести в клубе всю свою карьеру.

Готов повторить эти слова. Правда, пока никто подобного контракта мне не предлагал. (Улыбается.) Я попал в Академию довольно поздно, в 15 лет.

Но за эти годы действительно проникся атмосферой и спартаковским духом. Не знаю, как это объяснить, но он все-таки существует! Я привык к красно-белым стенам на базе, к красно-белой экипировке, к нашим уникальным болельщикам и потрясающему стадиону… Я уже прижился тут, мне комфортно.

При этом, конечно, есть определенные амбиции и желание попробовать себя в Европе. В особенности это касается клубов из ведущих европейских лиг.