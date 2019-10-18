Игрок «Реала» Кубо назвал Месси своим кумиром

Полузащитник «Реала» , выступающий на правах аренды в «Мальорке», рассказал, что восхищается игрой нападающего «Барселоны» . Японского игрока часто сравнивают с Лео из-за стиля игры.

Это большая честь, что меня сравнивают с таким великолепным игроком, как Месси. Мне предстоит еще многое сделать, чтобы однажды стать таким же, как он. Лично я с ним не знаком, но когда я был маленьким, то просил у него автограф.

Месси всегда был моим кумиром. Не знаю, сколько ему лет, но меня удивляет, что он продолжает забивать столько голов.