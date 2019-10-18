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Игрок «Реала» Кубо назвал Месси своим кумиром

сегодня, 20:52

Полузащитник «Реала» Такефуса Кубо, выступающий на правах аренды в «Мальорке», рассказал, что восхищается игрой нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Японского игрока часто сравнивают с Лео из-за стиля игры.

Это большая честь, что меня сравнивают с таким великолепным игроком, как Месси. Мне предстоит еще многое сделать, чтобы однажды стать таким же, как он. Лично я с ним не знаком, но когда я был маленьким, то просил у него автограф.

Месси всегда был моим кумиром. Не знаю, сколько ему лет, но меня удивляет, что он продолжает забивать столько голов.

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Все комментарии
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил волгодон 2
   149 / 835
сегодня в 22:03
по выходу из аренды будет посажен в кабинетный зиндан,что примерно как пожизненный эцих с гвоздями
Это тебе не барса,барсафан!
cevin cigan
cevin cigan
   24 / 835
сегодня в 21:12
    волгодон 2
    волгодон 2
       35 / 835
    сегодня в 21:03
    маленький япончик легко и неосознанно воспламенил волосатого,талант
    cevin cigan
    cevin cigan
       24 / 835
    сегодня в 21:00
    Все пипульки,восхищаются пипипками! Именно там на той стороне света,гномяра и побеждал свои золотые мячики(в футбольных державах,он и в тройку не входил!)
    волгодон 2
    волгодон 2
       35 / 835
    сегодня в 20:57
    по выходу из аренды будет посажен в кабинетный зиндан,что примерно как пожизненный эцих с гвоздями
    Eddja
    Eddja
       80 / 835
    сегодня в 20:54
    Ну и что, в спартаке тоже все Дзюбой восхищаются.
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