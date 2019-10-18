Лэмпард: «В век соцсетей игрокам приходится тяжело»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, как в эпоху социальных сетей поддерживает футболистов:
Не всегда легко быть менеджером, но я стараюсь поддерживать своих игроков. Хочу для них быть опорой, чтобы они не боялись говорить со мной. В век соцсетей им приходится нелегко, несмотря на огромные зарплаты.
Иногда думаю, как хорошо, что в период моей карьеры еще не были так развиты социальные сети. Оскорбления болельщиков могут стать для игроков большим стрессом, особенно если это происходит публично каждую минуту.
Примером оскорбления футболистов может послужить ситуация с французским защитником «Челси» Куртом Зума. Он забил мяч в свои ворота в игре 4-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед». Болельщики в соцсетях стали оскорблять игрока на расистской почве
Из болота тащить бегемота!" )
Из болота тащить бегемота!" )