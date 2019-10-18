Лэмпард: «В век соцсетей игрокам приходится тяжело»

Главный тренер «Челси» рассказал о том, как в эпоху социальных сетей поддерживает футболистов:

Не всегда легко быть менеджером, но я стараюсь поддерживать своих игроков. Хочу для них быть опорой, чтобы они не боялись говорить со мной. В век соцсетей им приходится нелегко, несмотря на огромные зарплаты.

Иногда думаю, как хорошо, что в период моей карьеры еще не были так развиты социальные сети. Оскорбления болельщиков могут стать для игроков большим стрессом, особенно если это происходит публично каждую минуту.