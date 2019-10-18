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Лэмпард: «В век соцсетей игрокам приходится тяжело»

сегодня, 19:13

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о том, как в эпоху социальных сетей поддерживает футболистов:

Не всегда легко быть менеджером, но я стараюсь поддерживать своих игроков. Хочу для них быть опорой, чтобы они не боялись говорить со мной. В век соцсетей им приходится нелегко, несмотря на огромные зарплаты.

Иногда думаю, как хорошо, что в период моей карьеры еще не были так развиты социальные сети. Оскорбления болельщиков могут стать для игроков большим стрессом, особенно если это происходит публично каждую минуту.

Примером оскорбления футболистов может послужить ситуация с французским защитником «Челси» Куртом Зума. Он забил мяч в свои ворота в игре 4-го тура АПЛ против «Шеффилд Юнайтед». Болельщики в соцсетях стали оскорблять игрока на расистской почве

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Физручини
Физручини
   179 / 835
сегодня в 20:00
Да, тяжела жизнь футболистов топ-клубов. Все эти миллионы, машины, бизнесы, недвижимость, клубы, кокаин. Понимаю...
волгодон 2
волгодон 2 ответил dimagas2
   35 / 835
сегодня в 19:46
Сложно им бедненьким,то прическу новую фоткать по 3 раза на дню,то машины,то в клубе,потеют много))
А вдруг в "одноклассниках" кто-то на х.. пошлет , стресс жи есть)
dimagas2
dimagas2
   478 / 835
сегодня в 19:42
Сложно им бедненьким,то прическу новую фоткать по 3 раза на дню,то машины,то в клубе,потеют много))
VIPded
VIPded
   42 / 835
сегодня в 19:38
Особенно тяжело звездам за рекламные посты денег грести больше, чем от футбола.)))
волгодон 2
волгодон 2
   35 / 835
сегодня в 19:27
В стиле "Ох, нелегкая это работа —
Из болота тащить бегемота!" )
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