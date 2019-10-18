Гвардиола прокомментировал отставание от «Ливерпуля»

сегодня, 19:27

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об отрыве «Ливерпуля» в 8 очков в чемпионате Англии, а также рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии матча с «Кристал Пэлас», который состоится 19 октября.

Каждая ситуация индивидуальна. Мы не станем меняться, и я не изменю мнения о своей команде. Мы сосредоточимся на улучшении игры и победах. Де Брейне вернулся, Джон Стоунс тренировался с командой в последние три дня. Менди тоже.

Также недавно Хосеп заявлял, что намерен выиграть Лигу чемпионов.