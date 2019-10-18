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Гвардиола прокомментировал отставание от «Ливерпуля»

сегодня, 19:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отрыве «Ливерпуля» в 8 очков в чемпионате Англии, а также рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии матча с «Кристал Пэлас», который состоится 19 октября.

Каждая ситуация индивидуальна. Мы не станем меняться, и я не изменю мнения о своей команде. Мы сосредоточимся на улучшении игры и победах.

Де Брейне вернулся, Джон Стоунс тренировался с командой в последние три дня. Менди тоже.

 Также недавно Хосеп заявлял, что намерен выиграть Лигу чемпионов.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   53 / 835
сегодня в 19:38
Всяко бывает .
Сантус
Сантус
   97 / 835
сегодня в 19:34
Ну,Ливеру прокакивать такие гандикапы не привыкать...))
волгодон 2
волгодон 2
   35 / 835
сегодня в 19:32
Молодец.
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