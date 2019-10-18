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Клопп: «Сульшер не нуждается в моих советах»

сегодня, 20:09
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20.10.2019 в 18:30 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о давлении, которое испытывает на себе наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

Хочу, чтобы у каждого тренера было достаточно времени для создания результата, но ни один клуб не хочет ждать, пока придет успех. После моих первых 29 матчей не было стопроцентной уверенности, что я идеально подхожу «Ливерпулю». Есть ли у меня совет для Сульшера? Нет, он в нем не нуждается.

Напомним, что Клопп был признан признан лучшим тренером сентября в АПЛ.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил cska plus
   89 / 835
сегодня в 20:27
Сульшер не подходит МЮ.
а кто же подходит?
cska plus
cska plus
   2 / 835
сегодня в 20:24
Сульшер не подходит МЮ.
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