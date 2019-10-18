Клопп: «Сульшер не нуждается в моих советах»

Главный тренер «Ливерпуля» в преддверии матча английской Премьер-Лиги против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о давлении, которое испытывает на себе наставник МЮ .

Хочу, чтобы у каждого тренера было достаточно времени для создания результата, но ни один клуб не хочет ждать, пока придет успех. После моих первых 29 матчей не было стопроцентной уверенности, что я идеально подхожу «Ливерпулю». Есть ли у меня совет для Сульшера? Нет, он в нем не нуждается.