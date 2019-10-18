Бывший игрок «Ливерпуля»: «Фирмино - важнейший элемент в системе Клоппа»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейсон Макатир рассказал о том, что нападающий «красных» является главным элементом в атаке команды:

У «Ливерпуля» большое количество «девяток». Брендан Роджерс не мог решить, где играть Фирмино. Он ставил его на левый фланг. После пришел Клопп со схемой 4-3-3, где трудолюбивая полузащита и взрывная атака.

«Ливерпулю» был нужен волшебник в этой атаке, который стягивает все вместе. Как это делает Месси в «Барселоне». Фирмино - это ливерпульский Месси. Когда его нет на поле, сразу становится заметно, как не хватает Роберто.

Система «красных» подходит Салаху и Мане. Но благодаря Фирмино это все работает. Без него «Ливерпуль» совсем другая команда.