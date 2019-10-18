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Бывший игрок «Ливерпуля»: «Фирмино - важнейший элемент в системе Клоппа»

сегодня, 19:53

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейсон Макатир рассказал о том, что нападающий «красных» Роберто Фирмино является главным элементом в атаке команды:

У «Ливерпуля» большое количество «девяток». Брендан Роджерс не мог решить, где играть Фирмино. Он ставил его на левый фланг. После пришел Клопп со схемой 4-3-3, где трудолюбивая полузащита и взрывная атака.

«Ливерпулю» был нужен волшебник в этой атаке, который стягивает все вместе. Как это делает Месси в «Барселоне». Фирмино - это ливерпульский Месси. Когда его нет на поле, сразу становится заметно, как не хватает Роберто.

Система «красных» подходит Салаху и Мане. Но благодаря Фирмино это все работает. Без него «Ливерпуль» совсем другая команда.

Ранее стало известно, что «Барселона» рассматривает Фирмино в качестве потенциальной замены форварда каталонского клуба Лиуса Суареса.

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Все комментарии
karnager
karnager
   211 / 835
сегодня в 20:34
Забавно. То есть Фирмино - это ливерпульский Месси, но поскольку место Месси в Барсе занято самим Месси, то Фирмино пойдёт играть на освободившуюся позицию старой собаки Суареса ?
Artuom
Artuom
   623 / 835
сегодня в 20:31
Пффф.... Вот когда нет Мане действительно Ливерпуль хуже играет сразу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 835
сегодня в 19:55
Это явно бывший КАПИТАН "Ливерпуля"))
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